Literatur-Festival mit britischem James Bond-Autor / Ubud Writers & Readers Festival auf Bali wird zehn Jahre alt

Bali (ots) - Zum zehnten Geburtstag kehrt das Ubud Writers & Readers Festival auf Bali zurück zu seinen Wurzeln: "Through Darkness to Light" (Durch die Dunkelheit zum Licht) ist das diesjährige Motto des berühmtesten Literaturfestivals Südasiens. Entstanden als Reaktion auf den Bombenanschlag auf Bali im Jahr 2002, hat sich das Festival mit internationalen und asiatischen Star-Autoren zur festen Größe im Kulturkalender Indonesiens entwickelt. Vom 11. bis zum 15. Oktober widmet es sich in diesem Jahr den Frauen: Autoren, Musiker und Comedians legen den Fokus auf Frauengeschichten, erzählen von Pionierinnen und Heldinnen.

Stargast des Literaturfestivals ist Bestseller-Autor Sebastian Faulks: Der Brite wurde mit dem Roman "Birdsong" berühmt und schrieb unter dem Pseudonym Ian Fleming den neuesten James-Bond-Roman "Der Tod ist erst der Anfang". Am 12. Oktober ist Faulks von 18 bis 20 Uhr zu Gast beim literarischen Cocktail im Amanresort Amandari. Mit dem asiatischen Krimiautor Nury Vittachi diskutiert er über die Herausforderung, über Bond und seine Frauen zu schreiben. Das Amandari liegt nahe des Künstlerdorfs Ubud, dem Herzen der balinesischen Kulturszene. Seit vielen Jahren ist das Resort Partner des Literaturfestivals: Bei "Candlelight Conversations" erleben die Gäste des Amandari berühmte Autoren in kleiner Runde. Rings um das Hotel gibt es acht Tage lang Lesungen, Theater- und Filmvorführungen und Workshops. Unter den Gast-Autoren sind die US-amerikanische Schriftstellerin Lionel Shriver, die mit ihrem Roman "Wir müssen über Kevin reden" einen Welterfolg feierte, Tony Wheeler, Co-Gründer des Reiseführers Lonely Planet, und der australische Comiczeichner Michael Leunig.

Bali wurde in diesem Jahr von internationalen Publikationen erneut zur "schönsten Insel der Welt" gekürt. Sie lockt ihre Gäste mit Traumstränden, Regenwäldern und Reisterrassen, antiken Tempeln und bunten Märkten.

Rückfragen & Kontakt:

Sabine van Ommen PR

Leibnizstr. 30

10625 Berlin

Tel. +49 30-321 2002

Fax: 030-325 5360

info @ svo-pr.com