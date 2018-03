SP-Troch/Kickert (Grüne): Petitionsausschuss kein populistisches Wunschkonzert

BürgerInnenanliegen ernst nehmen und seriös behandeln

Wien (OTS/SPW-K) - "Die bereits beschlossene Rot-Grüne-Initiative (Beschlussantrag) für eine sofortige Weiterleitung der Petitionen an die verfahrensführenden Stellen führt in Wahrheit zu einer Beschleunigung der Arbeitsweise im Ausschuss und im Interesse der Bürgerinnen und Bürger", reagiert der Vorsitzende des Wiener Petitionsausschusses, SP-Gemeinderat Harald Troch, auf unqualifizierte Äußerungen von FP-Seite im Zusammenhang mit ihrem heute wegen formaler Fehler zurückgewiesenen Antrag auf Abhaltung eines Sonderpetitionsausschusses vor dem vereinbarten Termin. "Die FPÖ sollte besser die Stadtverfassung kennen", befindet Troch. Auch die Grün-Gemeinderätin Jennifer Kickert erachtet die von den Freiheitlichen kritisierte rund zweimonatige Frist für das Einholen von externen Stellungnahmen zu den einzelnen Petitionen für angemessen: "Meinungen und Inhalte benötigen Zeit für eine seriöse Behandlung. Wir haben uns dabei am Bund orientiert und dafür sind zwei Monate Zeit zur Stellungnahme für die involvierten Dienststellen und Organisationen absolut gerechtfertigt", erklärt Kickert.

Dasselbe gelte für das quartalsmäßige Sitzungsintervall, welches sich auch durch die Organisationsabläufe so ergibt. "Das wurde auch von allen Parteien so im Ausschuss akzeptiert! Der Sitzungskalender wird im Übrigen unabhängig von anderen Wahlgängen gestaltet", stellte Troch an dieser Stelle klar. Auch die Tagesordnung werde klar nach den Bestimmungen des Gesetzes über Petitionen in Wien erstellt - im Einklang mit der Wiener Stadtverfassung - und sei jedenfalls kein populistisches Wunschkonzert sondern qualitätsvolles Arbeiten für die Anliegen der BürgerInnen.

Es sei grundsätzlich schwer auf Petitionen zu antworten, wo parallel ein Mediationsverfahren oder ein anderes Verfahren im Zusammenhang mit Wettbewerbsvergaben - auch diese unterlägen strengen Auflagen - oder BürgerInnenbefragungen liefen. "Ziel der SPÖ und der Grünen ist es, dass die Inhalte der Petitionen ernsthaft beraten werden und zwar auf Basis ausführlicher Stellungnahmen und fundierter Recherchen und zwar konkret in jedem einzelnen Fall - dafür garantieren wir!", betonen Troch und Kickert abschließend gemeinsam.

