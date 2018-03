Musik-Aktionstag für Nutzer von Hörimplantaten im hearLIFE Care Center[TM] in Tübingen

Starnberg, Deutschland (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Musik ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Sie vermag das auszudrücken, was wir sprachlich nicht immer imstande sind zu artikulieren. Sie besitzt befreiende und entlastende Funktionen und trägt zur emotionalen Stabilität bei. Der unmittelbare Zugang zum Gefühl durch Musik ist der Grund, warum sie für den Einzelnen von wesentlicher Bedeutung ist und einen so hohen Stellenwert im Leben einnimmt. Menschen mit Hörverlust bleibt der Zugang zu dieser Welt oft verwehrt. Es gibt jedoch Möglichkeiten und Chancen mit Hörbeeinträchtigung Musik genießen zu können, zum Beispiel dank eines Hörimplantats.

Johanna Pätzold, Musikwissenschaftlerin und Musikpädagogin, ist selbst einseitig taub und konnte durch ihre Entscheidung für ein Cochlea-Implantat dennoch Karriere und Musik miteinander verbinden. Diese positiven Erfahrungen und den Weg dahin möchte sie gerne an andere Menschen mit Hörimplantaten weitergeben. Am 21. September leitet Johanna Pätzold im hearLIFE Care Center in Tübingen einen Aktionstag unter dem Motto "Musik in meinen Ohren - Entdecken Sie Musik neu, anders und aufregend". Das individuelle Erleben und das aktive Mitwirken der Besucher stehen neben dem persönlichen Austausch im Vordergrund des Workshops. Gemeinsam werden Möglichkeiten aufgezeigt, auch mit Hörimplantat aktiv zu musizieren oder Musik zu erleben. So können sie den Weg zur Musik und zum persönlichen Musikgenuss neu entdecken. "Ich habe durch meine persönlichen Erfahrungen und die Arbeit im CI Bereich gelernt, dass es wichtig ist, sich mit Musik zu beschäftigen, um Fortschritte zu erleben und es gibt so vielseitige Wege und Möglichkeiten dies zu tun. Ich möchte gerne meine Erfahrungen teilen und Ideen und Tipps aufzeigen und weitergeben, um Menschen mit Hörimplantat zu helfen, in die wundervolle Welt der Musik einzutauchen," erklärt Johanna Pätzold.

Der kostenfreie Workshop "Musik in meinen Ohren - Entdecken Sie Musik neu, anders und aufregend" findet am 21. September 2013 um 10:00 Uhr im hearLIFE Care Center in der Hoppe-Steyler Straße 6 in Tübingen statt. Im Anschluss an die zweistündige Veranstaltung steht Johanna Pätzold den Teilnehmern für weitere Fragen und Diskussionen zur Verfügung.

Um allen Interessierten eine Chance auf die Teilnahme gewährleisten zu können, wird eine Anmeldung unter (07071) 5497898 oder per E-Mail via tuebingen @ hearlife.cc erbeten. Bei großem Interesse findet um 15:00 Uhr ein zweiter Workshop statt.

Natürlich stehen am Aktionstag im hearLIFE Care Center auch Experten und speziell geschulte Mitarbeiter für Fragen rund um das Thema Hören mit Hörimplantaten zur Verfügung. Sie beraten zudem die Besucher individuell über die Technologie und verfügbares Zubehör.

Weitere Informationen zu den hearLIFE Care Centern finden Sie auf www.hearlife.cc und weiterführende Informationen zum Thema Hörverlust finden Sie auch auf: www.medel.com.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Cornelia Zeltner, MED-EL Medical Electronics, Fürstenweg 77a, A -

6020 Innsbruck,

Tel: +43 (0)512288889- 985, E: Cornelia.Zeltner @ medel.com

www.medel.com