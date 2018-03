VP-Stiftner ad Mariahilfer Straße: Politik der absoluten Realitätsverweigerung ist zum Scheitern verurteilt

Wien (OTS) - "Wohin uns die "rot-grünen Fanatiker" Kaufmann im Doppelpack mit Vassilakou in der Wiener Verkehrspolitik gebracht haben, darüber spricht mittlerweile ganz Österreich. Schluss mit dem Chaos rund um die Mariahilfer Straße, lassen wir endlich die betroffenen Bürgerinnen und Bürger entscheiden", appelliert der Verkehrssprecher der ÖVP Wien LAbg. Roman Stiftner angesichts der widersprüchlichen Aussagen der angeblichen Verantwortungsträger in dieser Stadt.

Roman Stiftner: "Vizebürgermeisterin Vassilakou verstört die Bevölkerung täglich mit neuen "Schnapsideen", aktuell soll eine "Strandpromenade" auf die Mariahilfer Straße gezaubert werden, wie wir das "aus unseren Urlauben in den Mittelmeerländern kennen". Tatsächlich setzt sie mit ihrer Steuergeldverschwendung nur das Stadtbudget weiter unter Wasser. Es geht aber um die leidgeplagte Bevölkerung in den Anrainerbezirken genau so wie die Unternehmer, die um ihren Umsatz bangen. Es sind nicht die Medien schuld, wie uns das SP-Bezirksvorsteherin Kaufmann weismachen möchte, es ist die betroffene Bevölkerung, die via Social Media, Bürgerinitiativen und auf der Straße lautstark protestiert."

"Mit einer Politik der absoluten Realitätsverweigerung, wie sie von Rot-Grün derzeit praktiziert wird, werden wir definitiv scheitern. Als Stadträtin für Verkehr hat Maria Vassilakou zum zweiten Mal versagt, jetzt ist die Stadträtin für Bürgerbeteiligung gefordert", so Stiftner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

mailto: presse.klub @ oevp-wien.at