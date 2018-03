Schieder: IWF bestätigt Forderung nach Steuerstrukturreform und Reform der Familienförderung

Entlastung der Arbeitnehmer, gerechte Beiträge aus Vermögen - Erhöhung der Familienbeihilfe, mehr Kinderbetreuungsplätze

Wien (OTS/SK) - "Die Ergebnisse des IWF-Berichtes sind eine hundertprozentige Bestätigung der SPÖ-Forderungen nach einer aufkommensneutralen Steuerstrukturreform, die eine Entlastung der unteren und mittleren Einkommen sowie eine gerechte Besteuerung von Vermögen bringen soll", betont Finanzstaatssekretär Andreas Schieder anlässlich der Präsentation des Länderberichtes zu Österreich durch den Internationalen Währungsfonds (IWF). Der IWF stellt in seinem jährlichen Bericht Österreich grundsätzlich gute Noten aus. Handlungsbedarf wird jedoch vor allem bei der hohen Belastung von Arbeitseinkommen gesehen. ****

Die SPÖ will, so Schieder, in der nächsten Legislaturperiode jedenfalls eine umfassende Steuerstrukturreform umsetzen. "Fixpunkt dabei ist eine spürbare Entlastung des Faktors Arbeit durch die Senkung des Eingangssteuersatzes auf unter 30 Prozent. Den Menschen soll mehr Netto vom Brutto bleiben. Das ist sozial gerecht und macht auch ökonomisch Sinn, weil die Kaufkraft steigt", betont Schieder.

Zur Finanzierung dieser Entlastung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen gerechte Beiträge aus Vermögenseinkünften sowie Erlöse aus der Streichung von Ausnahmen herangezogen werden. "Auch hier decken sich die IWF-Analysen mit den Plänen der SPÖ, nämlich die Steuerstrukturreform umzusetzen, ohne den Konsolidierungspfad zu verlassen", erläutert der Finanzstaatssekretär.

Auch beim Familienbeihilfesystem sieht der IWF Reformbedarf und untermauert damit abermals die Position der SPÖ: "Die Regelungen zur Förderungen für Familien sind zu kompliziert und nutzen vor allem Menschen mit höherem Einkommen. Das bewertet der IWF ähnlich. Statt Freibeträgen und steuerlichen Absetzposten soll deshalb die Familienbeihilfe generell erhöht und mehr in den Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen investiert werden", bekräftigt Schieder abschließend. (Schluss) mo/mp

