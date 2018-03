FP-Mahdalik/Vilimsky gegen rot-grünes Dilettieren in der Gumpendorfer Straße

Nächstes Verkehrsfiasko bahnt sich an

Wien (OTS) - "Die rot-grünen Spießgesellen eiern beim Thema Sperre bzw. Einbahn in der Gumpendorfer Straße dermaßen herum, dass man fix mit einer weiteren Stümperaktion a'la Mariahilfer Straße-Neu rechnen muss", warnen FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik und der Mariahilfer FPÖ-Obmann NAbg. Harald Vilimsky. Die angekündigten Verkehrszählungen sollten SPÖ und Grüne besser in den Nebengassen der Mahü im 7. Bezirk machen, die von Vassilakou, Blimlinger und der weggetretenen Wiener SPÖ in eine Verkehrshölle verwandelt wurden.

Die FPÖ spricht sich vehement gegen eine etwaige Einbahnführung bzw. Unterbrechung der Gumpendorfer Straße aus. Alle bislang - ohne Not -angedachten Maßnahmen würden massive Verkehrsverlagerungen im 5. und 6. Bezirk inklusive Stauchaos nach sich ziehen. "Die rot-grünen Autohasser sollen ihr ideologisch motiviertes Dilettieren also einstellen und funktionierende Verkehrslösungen nicht durch ihre Ahnungslosigkeit zerstören", sagen Mahdalik und Vilimsky. (Schluss)zbi/gni/ew

