FPÖ-Deimek zu ÖBB-Skandalen: Erstklassiges Land mit drittklassigem Bahnmanagement

Lokführer schlechter versorgt als Asylanten

Wien (OTS) - In seiner heutigen Pressekonferenz präsentierte FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Gerhard Deimek einen Katalog an Vorwürfen gegenüber Bahn-Boss Christian Kern und dem Management. Folgen von Fehlentscheidungen, die aus mangelhaftem Fachwissen des oberen Managements resultieren, würden auf Mitarbeiter, Kunden und Steuerzahler abgewälzt. "Wir leben in einem erstklassigen Land, mit einer zweitklassigen Regierung und einem drittklassigen Bahnmanagement", stellt Deimek Bahn-Boss Christian Kern ein negatives Zeugnis aus. "Geschickte Kommunikation allein" sei zu wenig. Vielmehr müssten die ÖBB endlich zu einem wettbewerbsfähigen, kunden- und mitarbeiterfreundlichen Unternehmen werden. Mitarbeiter, die konstruktive Vorschläge machen würden mit "Methoden, die beinahe an die DDR erinnern könnten, eingeschüchtert", stellt sich Deimek auf die Seite der Bediensteten. Die Gewerkschaft halte in vielen Fällen still. "Das rote Parteibuch eint Hebenstreit und Kern. Die Interessen der Belegschaft werden jenen der Löwelstraße untergeordnet."

Wie das "Schwarzbuch ÖBB" belegt, werden Mitarbeiter in menschenunwürdigen Unterkünften quartiert. "Kein Asylant würde so schlecht untergebracht wie Lokführer teilweise in den Quartieren der ÖBB", zieht Deimek einen markanten Vergleich. Wiederum ließen die Spitzen der Gewerkschaft mit Kritik auf sich warten. "Wir wollen die Bahn umgestalten. Von erfolgreicher und teurer PR hin zu erfolgreicher und effizientem Management. Ohne Parteizwang und Proporz", schließt Deimek.

