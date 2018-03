"Vienna Economic Talks" im Novomatic Forum

Wien (OTS) - Anlässlich des EU-Beitritts Kroatiens am 1. Juli 2013 laden das Vienna Economic Forum (VEF) sowie die Botschaft der Republik Kroatien in Zusammenarbeit mit NOVOMATIC zur Veranstaltung "Vienna Economic Talks - Croatia in the European Union: New Member -New Opportunities" am 16. September ins Novomatic Forum ein.

NOVOMATIC-Generaldirektor Dr. Franz Wohlfahrt führt als Honorarkonsul der Republik Kroatien in Niederösterreich gemeinsam mit Kroatiens Botschafter Gordan Bakota, dem VEF-Präsidenten Erhard Busek und der VEF-Generalsekretärin Elena Kirtcheva durch die Veranstaltung. Zu den Vortragenden zählen Staatssekretär Dr. Reinhold Lopatka, EU-Kommissar Dr. Johannes Hahn und der kroatische Vizepremierminister und Minister für regionale Entwicklung und EU Fonds, Dr. Branko Grcic, sowie andere prominente kroatische und österreichische Politiker und Wirtschaftsvertreter ebenso wie hochrangige Mitglieder des VEF. Sie geben Einblick in die europäische Perspektive der kroatischen Wirtschaft, in die Investitionsmöglichkeiten und die mit dem Beitritt entstehenden Synergien.

Die VEF-Generalsekretärin Dr. Elena Kirtcheva betont: "Mit unserem Meeting möchten wir zur erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung Kroatiens und auch der ganzen Region aktiv beitragen. Verschiedene Wirtschaftsthemen gehören neu definiert. Wir wollen, zusammen mit unseren Mitgliedern und der kroatischen Delegation, diese Themen, wie auch neue Investitionsmöglichkeiten im jüngsten EU-Mitgliedsland, offen und verantwortlich ansprechen und diskutieren. Wir hoffen, damit Weichen für die ganze Region zu stellen und Kroatien als Beispiel für die Länder zu zeigen, die der EU noch nicht angehören. Denn das Vienna Economic Forum wächst und gewinnt durch den Erfolg unserer Mitgliedsländer an Bedeutung."

Österreich ist der größte Auslandinvestor in Kroatien, zählt zu den fünf wichtigsten Handelspartnern Kroatiens und befindet sich an der dritten Stelle in Bezug auf die Herkunftsländer der Touristen in Kroatien. Der kroatische Botschafter Gordan Bakota ist davon überzeugt, dass der EU-Beitritt Kroatiens den bestehenden intensiven bilateralen Wirtschaftsbeziehungen einen weiteren Schwung verleihen wird.

NOVOMATIC-Generaldirektor Dr. Franz Wohlfahrt: "Als überzeugter Europäer werte ich den EU-Beitritt Kroatiens als Meilenstein im europäischen Integrationsprozess. Für die Industrie birgt die Erweiterung des europäischen Binnenmarktes viele Chancen. Auch NOVOMATIC als einer der größten Glücksspielbetriebe weltweit hat in Kroatien einen Kernmarkt mit rund 500 MitarbeiterInnen. Ich sehe mich in meiner Funktion als Honorarkonsul daher als Wirtschaftsbotschafter und kultureller Brückenbauer zwischen beiden Ländern."

Im Vorfeld der Veranstaltung sind von 3. bis 18. September im Novomatic Forum Werke der drei kroatischen Künstler Bane Milenkovic, Vatroslav Kulis und Lidija Seler zu sehen. Die Ausstellung kann von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr besichtigt werden.

Weitere Informationen zur Veranstaltung "Vienna Economic Talks" finden Sie unter www.vienna-economic-forum.com/events.html oder www.novomaticforum.com .

