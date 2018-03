Wiener Hilfswerk feiert 30 Jahre Nachbarschaftszentrum 12 - Am Schöpfwerk

Jubiläumsfest am Donnerstag, 12. September 2013 von 15.00 bis 19.00 Uhr, Am Schöpfwerk 31/3, 1120 Wien.

Wien (OTS) - Seit dem Jahr 1983 bereichert das Nachbarschaftszentrum 12 - Am Schöpfwerk bereits den Bezirk Meidling mit seinen Angeboten. Das NZ 12 ist - wie die anderen neun Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks - ein Ort gegenseitiger Hilfe zwischen Menschen aller Generationen und sozialen Schichten. Einzelpersonen und Familien sind ebenso willkommen wie Gruppen. Den Menschen aus der Nachbarschaft wird Raum geboten, um einander zu treffen, sich zu organisieren und an Entscheidungsprozessen teilzunehmen. Dabei werden sie von multiprofessionellen und kompetenten Teams aus haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern/innen begleitet. Die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks gehören zu den beliebtesten Stadtteileinrichtungen der Wiener/innen.

30 Jahre Nachbarschaftszentrum 12 - Am Schöpfwerk

Wann: Donnerstag, 12. September 2013, 15.00-19.00 Uhr

Wo: Nachbarschaftszentrum 12, Am Schöpfwerk 31/3, 1120 Wien Programm: Musik- und Kinderprogramm, Flohmarkt, Foto- Ausstellung, Buffet u.v.m.

In Zusammenarbeit mit dem Regionalteam Am Schöpfwerk.

Informationen unter der Tel. 01 667 07 78 oder via Mail an nz12 @ wiener.hilfswerk.at.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige Organisation, die im Bereich der mobilen sozialen Dienste, in der Kinderbetreuung sowie im karitativen Bereich tätig ist und Einrichtungen wie Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, sozial betreute Wohnhäuser, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmarkt, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung etc. betreibt. Insgesamt sind mehr als 1.400 haupt-und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen für das Wiener Hilfswerk tätig.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Heiko Nötstaller / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

T: 01 512 36 61 434 / M: 0664 618 97 03 / E: heiko.noetstaller @ wiener.hilfswerk.at

W: www.wiener.hilfswerk.at / f: www.facebook.com/Wiener.Hilfswerk