Karas: EU-Bankenaufsicht wird für ihre Entscheidungen gerade stehen

Mächtige neue Bankenaufsicht wird unter parlamentarische Aufsicht gestellt

Brüssel, 11. September 2013 (ÖVP-PD) "Die EU-Bankenunion ist mit der neuen Bankenaufsicht jetzt zur Hälfte fertig. Die im April beschlossene Bankenregulierung ist das Fundament. Die europäische Aufsicht, die morgen endgültig finalisiert wird, ist das Dach. Jetzt müssen mit der Einlagensicherung, dem EU-Bankeninsolvenzrecht und dem Bankenabwicklungsfonds noch die Wände in das Haus eingezogen und Zimmer eingerichtet werden", so Karas heute in Straßburg. ****

Karas begrüßt die Einigung zwischen EU-Parlament und Europäischer Zentralbank (EZB), unter deren Dach die neue Bankenaufsicht eingerichtet wird. Durch die Vereinbarung zwischen den Institutionen wird die neue Bankenaufsicht unter die Aufsicht des Parlaments gestellt. "Die Bankenaufsicht muss und wird für ihre Entscheidungen vor der EU-Bürgerkammer gerade stehen", so der Parlamentsvizepräsident.

Die EZB muss dem Parlament regelmäßig Bericht über ihre Aufsichtstätigkeit erstatten. Der Vorsitzende des Aufsichtsgremiums kann vom Parlament vorgeladen werden. Auf alle schriftlichen Fragen des Parlaments muss die EU-Bankenaufsicht innerhalb von fünf Wochen antworten. Auch wird das Parlament in die Ernennung der

Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums eingebunden. Kandidaten müssen sich einer Anhörung im Parlament unterziehen.

Karas erinnert daran, dass das Parlament die Bankenaufsicht schon viel früher wollte: "Vor einem Jahr noch haben die Mitgliedstaaten verhindert, dass eine starke EU-Bankenaufsicht geschaffen wird. Wäre es nach dem EU-Parlament gegangen, hätten wir die einheitliche Bankenaufsicht schon seit Anfang 2012", so der Parlamentsvizepräsident.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Othmar Karas, MEP, Tel.: +32-2-284-5627,

othmar.karas@ep.europa.eu

Daniel Köster M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-487-384784,

daniel.koster@ep.europa.eu