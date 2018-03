Dittmar/Traschkowitsch: Erfreut über den gestriger Beschluss des EU-Parlaments

Wien (OTS/SK) - Mit dem gestrigen Beschluss des EU Parlaments, dass alle Paare die gleichen Rechte genießen sollen sei ein "weiterer wichtiger Schritt in Richtung Gleichstellung in Europa umgesetzt", so Ansgar Dittmar, Bundesvorsitzender der SPD Schwusos und Peter Traschkowitsch, Bundes- und Wiener Landesvorsitzender der Sozialdemokratischen Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und Intersexuellen Organisation, heute gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Die gestrige Verabschiedung zweier Resolutionen mit dem Ziel zur Vereinfachung der rechtlichen Verfahren hinsichtlich Güterstände für binationale Ehepaare und eingetragene LebenspartnerInnen, soll sicherstellen dass alle bi- nationale Paare gleichermaßen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung behandelt werden und dies in allen Mitgliedsstaaten der Union.

Auf nationaler Ebene blockieren die beiden konservativen Schwesterorganisationen CDU und ÖVP alle Bemühungen zur Öffnung der Ehe. "Schade, dass die in beiden konservativen Parteien der Schritt in Richtung Modernität noch keinen Einzug gehalten hat. CDU und ÖVP leben leider noch im Zeitalter von 'Frauen hintern Herd'", so Dittmar und Traschkowitsch. (Schluss) sn/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum