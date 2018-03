BIO-tract® probiotisches Verabreichungssystem jetzt in 33 Ländern patentiert

(PRN) - - Patente in 24 europäischen Ländern ergänzen die bereits vorhandenen in Asien und Nordamerika.

- Weltweite Validierung für Nahrungsergänzungsmittel-Technologie, die Probiotika vor Magensäure schützt und für eine gesteuerte und bessere Freisetzung von lebenden Mikroorganismen in den Darm sorgt.

Redmond, Washington (ots/PRNewswire) - Patente sind mittlerweile in über 30 Ländern für Nutraceutix' "Delivery System for Biological Component" ("Verabreichungssystem für biologische Komponente") unter der Markenbezeichnung BIO-tract® erteilt worden. Diese umfassen jetzt ebenfalls die 24 Länder des Europäischen Patentübereinkommens neben Australien, Kanada, Singapur, Japan, Hongkong, der Republik Korea, der Volksrepublik China, der Russischen Föderation und den Vereinigten Staaten. Darüber hinaus sind zusätzliche Patente in den Vereinigten Staaten und Kanada angemeldet.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130910/SF75469)



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20111006/SF81647LOGO)



Folgende Länder gehören zum Europäischen Patentübereinkommen:

Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern, die Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, die Niederlande, Portugal, die Slowakei, Spanien, Schweden, die Schweiz, die Türkei und das Vereinigte Königreich.

Im Gegensatz zu Pulvern, Kapseln und fermentierten Lebensmitteln bieten die Tabletten von BIO-tract Schutz vor schädigenden Magensäuren und setzen dann auf sanfte Weise im Laufe der Zeit lebende Mikroorganismen im oberen und unteren Darmtrakt für eine verbesserte Wirksamkeit frei. BIO-tract nutzt außerdem das patentierte LiveBac®-Verfahren von Nutraceutix und verlängert die Lagerfähigkeit von Probiotika im Vergleich zu anderen Nahrungsergänzungsmitteln immens - sogar bei Zimmertemperatur.

"Unser wachsendes weltweites Patent-Portfolio unterstreicht BIO-tracts technische Überlegenheit", erklärt Tim Gamble, Präsident und CEO von Nutraceutix. "Seit Jahren ist BIO-tract als hochwertiges Gütezeichen anerkannt und wird nun zum Branchenstandard für erstklassige Probiotika und weitere Inhaltsstoffe, die von dessen einzigartigen Fähigkeiten profitieren. Es ist das einzige Format unter den probiotischen Nahrungsergänzungsmitteln, das eine so exzellente Kombination effektiver Zuführung und Stabilität mit herausragender Rezeptur und Verpackungsflexibilität bietet."

Über Nutraceutix

Nutraceutix mit Hauptsitz in Redmond, Washington, ist ein von der NSF (National Science Foundation) und GMP (Good Manufacturing Practice) zertifizierter Hersteller für Auftragsfertigung und Eigenmarken im Bereich Probiotika und weiteren erstklassigen Nahrungsergänzungsmitteln. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Produktion hochwertiger Probiotika in Pulverform, als Kapseln und Tabletten aus seinem breit angelegten und direkt ab Werk erhältlichen Angebot von natürlichen probiotischen Mikroorganismen. Nutraceutix' Pionierleistungen und deren beispielloses Portfolio von patentierten Verfahren und Technologien wurden von Frost und Sullivan im Jahr 2010 als "Technology Innovation of the Year" in Nordamerika ausgezeichnet.

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Nutraceutix Vertriebs- und Marketingteam,

+1-800-548-3222, info @ nutraceutix.com, www.nutraceutix.com