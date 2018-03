Haubner: ÖVP erreicht Verlängerung der Schwellenwerte-Verordnung

Appell von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner und Wirtschaftsbund trägt Früchte - Wichtiger Impuls für KMU, Wirtschaft und Wachstum

Wien, 11. September 2013 (OTS) - Als "enorm wichtige Maßnahme" bezeichnet der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, dass die sogenannte "Schwellenwerte-Verordnung" nun verlängert wurde. "Dabei handelt es sich um einen essentiellen Impuls für die Länder, für die regionale Wirtschaft und vor allem für die Klein- und Mittelbetriebe. In konjunkturell sensiblen Zeiten ist jedes Instrument zu sichern, das zu Beschäftigung und gesundem Wachstum führt. Die ÖVP, Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner und der Wirtschaftsbund haben sich daher vehement für die Verlängerung eingesetzt", so Haubner. Durch die im Bundesgesetzblatt kundgemachte Verlängerung bis zum 31. Dezember 2014 ist diese erfolgreiche Maßnahme nun wieder gesichert. ****

Durch die Schwellenwerte-Verordnung können Bund, Länder und Gemeinden Aufträge bis zu einem Wert von 100.000 Euro bei der "Direktvergabe" bzw. von einer Million Euro für das so genannte "nicht-offene Verfahren ohne Bekanntmachung" an geeignete Unternehmen vergeben. "Die Schwellenwerteverordnung ist eine 'Win-Win-Situation' für alle Beteiligten: Die öffentliche Hand erspart sich teure und langwierige Vergabeverfahren, für Klein- und Mittelbetriebe reduziert sich der große Verwaltungsaufwand und beschleunigt sich die Auftragsvergabe, die Bevölkerung profitiert durch die Absicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und Lehrstellen, und die regionale Wertschöpfung wird gefördert. Es ist daher überaus erfreulich, dass der Wirtschaftsbund-Appell, die Schwellenwerte-Verordnung zu verlängern, Früchte getragen hat", so Haubner abschließend.

