Presse-Information zum Welt-Lymphomtag am 15. 9. 2013

Krebsspezialist Drach: Lymphknotenschwellung sollte man abklären

Wien (OTS) - "Die Möglichkeiten der Früherkennung und Therapie von malignen (bösartigen) Schwellungen der Lymphknoten (Lymphomen) haben sich in den letzten Jahren massiv verbessert." erklärt Univ. Prof. Dr. Johannes Drach, Internist, Krebsspezialist und Ärztlicher Direktor der Confraternität-Privatklinik Josefstadt. Etwa 15 von 100.000 Österreichern erkranken pro Jahr an dieser Krebsart. Die Möglichkeiten der rechtzeitigen Abklärung, ob eine Vergrößerung der Lymphknoten maligne ist, sollte man unbedingt in Anspruch nehmen, so der Krebsspezialist anlässlich des Welt-Lymphom-Tages am 15. September 2013.

Dank moderner Ultraschall- und Computertomographie-Darstellungen können eventuelle Herde bereits frühzeitig erkannt werden. Eine Biopsie und die darauf folgende mikroskopische Diagnose geben entscheidende Informationen für die Therapie. In der Confraternität -Privatklinik Josefstadt werden diese Untersuchungen nach modernstem Standard durchgeführt. Die Empfehlung: Mit Lymphknotenschwellungen, die länger als zwei Wochen bestehen, soll man einen Arzt aufsuchen. Denn das kann ein Warnsignal für ein malignes Lymphom sein.

Neue Formen der Therapie des Lymphoms

Neben Chemotherapie und Bestrahlung stehen heute neue Medikamente mit zielgerichteter Wirkung zur Verfügung. Besonders vielversprechend ist beim Hodgkin-Lymphom eine Methode, bei der ein Chemotherapie-Medikament (sog. "bewaffnete" Antikörper) gezielt in die Lymphomzellen eingeschleust wird. Dies schont weitgehend die gesunden Zellen, weshalb Nebenwirkungen gering sind.

