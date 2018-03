Guido Maria Kretschmer für Triumph / Die geheimen Schönheitstipps eines Designers

Wenn sich Triumph und der Designer Guido Maria Kretschmer zusammen tun, dann treffen Expertise, Kreativität und Leidenschaft aufeinander. Ab Oktober 2013 ist der deutsche Designer der neue Markenbotschafter des weltweit führenden Herstellers von Bodywear und Lingerie.

Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Stärkung des Selbstvertrauens aller Frauen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Welche Rolle hier der richtige BH spielt, weiß der Style-Experte genau: "Ein BH ist mehr als nur ein Kleidungsstück, er ist die Grundlage für jedes Outfit. Er ist Figurfomer und entscheidet über die Silhouette einer Frau."

"Guido Maria Kretschmer war unsere erste Wahl für diese Kooperation, denn er versteht die Frauen wie kein anderer und weiß, wie wichtig das richtige Darunter ist, um ein tolles Outfit zeigen zu können.", so Petra Camp, Head of Brand Management Region DACH.

In Zusammenarbeit mit Triumph verrät Guido Maria Kretschmer seine Schönheitstipps und zeigt, was ein BH alles kann. Push-up, Minimizer, T-Shirt-BH - für jeden Anlass und jeden Bedarf gibt es die optimale Lösung. Viele Frauen wissen nicht, welche Möglichkeiten es gibt und das soll sich in der Saison Herbst/ Winter 2013 nun ändern.

Fünf Serien beziehungsweise Produkte haben es Guido Maria Kretschmer besonders angetan: - Body Make-Up für den ultimativen Tragekomfort - Elegant Angel Curves für ein sexy Décolleté - Ladyform Soft verkleinert optisch um eine Cup-Größe - Shape Sensation für die perfekte Silhouette - Body Make-Up Lace, der unsichtbare T-Shirt-BH

Erfahren Sie ab Oktober 2013 mehr über die Schönheitstipps im Handel, auf www.facebook.com/triumph.de oder der Triumph Homepage -triumph.com; ab November 2013 auch in allen Triumph Stores.

