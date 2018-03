AVISO: Marktamtsmuseum wird erweitert

Zum ersten Jubiläum des neuen Marktamtsmuseums wird bereits vergrößert

Wien (OTS) - Am 12. September um 13 Uhr wird das Marktamtsmuseum um einen weiteren Raum vergrößert. Wegen des anhaltenden Andranges wurde beschlossen, einen weiteren Raum entsprechend einzurichten. Neben einem kleinen Catering wird die Eröffnung von der Band "Wiener Wahnsinn" begleitet. KundInnen, die an diesem Tag um mindestens 15 Euro am Floridsdorfer Markt einkaufen, bekommen einen Getränkegutschein für ein Schankgetränk beim Fest.

Anlegung des Museums

Die bisherigen drei Räume, die nach verschiedenen Epochen unterteilt sind, werden um einen Raum erweitert. In diesem neuen Raum sind weitere Exponate, die mit Lebensmitteln oder Märkten zu tun haben, bis zu Marktamtsausrüstungen aus der heutigen Zeit, ausgestellt. Außerdem wird in diesem Raum die Geschichte des Naschmarktes von Beginn an dargestellt. Ein Film von einem Marktamtsmitarbeiter aus der nahen Vergangenheit, genauer 1997, zeigt die Aufgaben des Marktamtes von heute.

Nähere Informationen gibt es bei der kostenlosen Lebensmittel-Hotline unter der Wiener Telefonnummer 4000-8090. Die Hotline ist Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr, Samstag zwischen 9 und 17 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt.

VertreterInnen der Medien und der Fotoredaktionen sind herzlich eingeladen. (Schluss) grs

Bitte merken Sie vor:



Datum: 12.9.2013, um 13:00 Uhr



Ort:

Floridsdorfer Markt Freifläche

1210 Wien



