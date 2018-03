WIEN PRODUCTS Collection 2013 erstmals präsentiert

Neue Design-Edition Wiener Traditionsunternehmen

Wien (OTS) - 11.9.2013 - Am Dienstag, den 10. September 2013, wurde die WIEN PRODUCTS Collection 2013 in der Lounge der Wirtschaftskammer Wien vor ausgewähltem Publikum vorgestellt. Sie umfasst in diesem Jahr neun Produkte: Glas von Lobmeyr, eine Porzellanfigur von Augarten, Silberobjekte von Jarosinski & Vaugoin sowie der Wiener Silber Manufactur, Schmuckstücke der Juweliere Köchert, Schullin und SKREIN, eine Plattentasche von R. Horn's und einen Kerzenleuchter der Werkstätte Chlada. Sie alle sind das Ergebnis einer kuratierten Zusammenführung traditionsreicher Wiener Unternehmen mit renommierten Designern.

Die WIEN PRODUCTS Collection ist eine Initiative der Wirtschaftskammer Wien. Die seit 2006 jährlich erscheinende Edition verweist auf die Bedeutung guter Gestaltung für unternehmerischen Erfolg, vor allem im Exportbereich. Die auch international viel beachtete Kollektion besitzt Modellcharakter für die gesamte Wiener Wirtschaft.

"Die WIEN PRODUCTS Collection kommt den Bedürfnissen anspruchsvoller Konsumenten besonders entgegen", so WKW-Präsidentin Brigitte Jank:

"Ästhetik aus Designerhand, hohe Materialqualität und perfekte handwerkliche Verarbeitung werden weltweit zunehmend nachgefragt. Objekte der WIEN PRODUCTS Collection helfen, attraktive neue Märkte und Zielgruppen zu erschließen."

Unternehmen der WIEN PRODUCTS Collection 2013: R. Horn's Wien, Jarosinski & Vaugoin, A.E. Köchert, J. & L. Lobmeyr, Schullin Wien, SKREIN* - Die Schmuckwerkstatt, Werkstätte Chlada, Wiener Porzellanmanufaktur Augarten, Wiener Silber Manufactur

Designer: Matthias Claudius Aigner, Thomas Bastide, Thomas Feichtner, Alexander Gufler, Thomas Hauser, Julian Horn, Stefan Knopp, Sebastian Menschhorn, Rainer Mutsch

