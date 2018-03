Herbst am Berg - Österreichs allerbeste Erlebnis-Angebote

Beste Sommer-Bergbahnen mit saisonalen Attraktionen von September bis November

Wien (OTS/PWK623) - Österreichs Beste Sommer-Bergbahnen laden im September, Oktober und November mit herausragenden Erlebnis-Angeboten hinauf ins Gebirge ein. Zur Wahl stehen beispielsweise zwei hochalpine Oktoberfeste in über 2.900 m Höhe auf der Zugspitze und am Stubaier Gletscher. Mountainbike-Rennen der Weltspitze in Leogang. Brauchtums- und Almabtriebsveranstaltungen voller Tradition zwischen Brixen, Ellmau, Saalbach-Hinterglemm und Serfaus-Fiss-Ladis. Ein preisattraktives Berg- und Kultur-Kombiticket in Lienz. Das "Bergler-Frühstück" am Pfänder. Ein Nacht-Erlebnis-Arrangement am Rofan. Oder Herbst-Skispaß schon im September, etwa am Hintertuxer Gletscher, am Kitzsteinhorn und am Stubaier Gletscher. Die Attraktionen, mit denen Österreichs Seilbahnen im Herbst hinauf in luftige Höhen bitten, sind vielfältig.

O'zapft is - mit Original Oktoberfestbier auf 2.962 m auf der Zugspitze

Zwischen 21. und 29. September 2013 bittet die Tiroler Zugspitzbahn zur höchsten Wies'n Gaudi weit und breit auf die 2.962 m hohe Zugspitze. Bei Festzeltstimmung in hochalpiner Lage schmeckt das originale Paulaner Oktoberfestbier besonders gut. Und die Tiroler Spezialitäten ebenso wie die Bayerischen Schmankerln munden mit Blick von Deutschlands höchstem Berg noch viel besser als sonst. www.zugspitze.at

Wer Oktoberfest-Feeling und Herbst-Skifahren kombinieren will, ist bei der "Weißen Wiesn" am Stubaier Gletscher richtig. Am 12. Oktober 2013 sorgen Bieranstich, Live-Bands mit zünftiger Oktoberfestmusik und die Kür des Stubaier Ski-Trachtenpärchens für eine spezielle Kombination aus Bier, Brez'n, Musi und Skierlebnis zum Saisonstart auf 2.900 m. www.stubaier-gletscher.com

Mountainbike-Mekka Leogang

Leogang hat sich in den letzten Jahren zum Mekka der Mountainbike-Elite entwickelt. Nach der WM im Vorjahr steigt hier von 19. bis 22. September 2013 das Downhill-Weltcup Finale. Und zeitgleich finden die Four-Cross Weltmeisterschaften statt. www.leoganger-bergbahnen.at

"Tag der offenen Stalltür" & viel, viel mehr Brauchtum

Der "Tag der offenen Stalltür" ist ein Teil des Genussherbstes in Serfaus - Fiss - Ladis. Dabei bekommen die Gäste Einblicke in die Herstellung von Butter, Käse oder Joghurt. Und, Kosten ist ausdrücklich erlaubt. Bäuerliche und handwerkliche Tradition, Almabtriebsfeste und Feiern zum Erntedank ziehen sich durch den Herbst am Berg zwischen Brixen und Ellmau bis nach Saalbach-Hinterglemm.

Alle Details www.sommer-bergbahnen.at

"BERGkultur" in Lienz

Die Osttiroler Dolomitenstadt Lienz mit den beiden Sommer-Bergbahnen am Hochstein und am Zettersfeld vereint in diesem Herbst drei grundverschiedene Attraktionen in einem Kombiticket zum Sonderpreis: Den Eintritt ins Schloss Bruck und in die Römerstadt Aguntum sowie eine Berg- & Talfahrt bei den Lienzer Bergbahnen, wahlweise zur Moosalm am Hochstein oder mit der Gondelbahn auf das Zettersfeld. www.lienzer-bergbahnen.at

"Bergler-Frühstück" am Pfänder

Die Pfänderbahn, Österreichs am weitesten im Westen gelegene Seilbahn, erwartet mit dem "Bergler-Frühstück" allmorgendlich zwischen 23.9. und 10.11.2013 all die Besucher, die es zur goldenen Morgenstund' hinauf auf den Berg mit Bodensee-Prachtblick zieht. www.pfaenderbahn.at

Eine Nacht am Berg - am Rofan am Achensee

Am 14. September 2013 lädt die Rofan Seilbahn von 17.00 bis 24.00 Uhr zum "Nachterlebnis am Achensee". Neben der Seilbahn bieten auch zahlreiche weitere Attraktionen rund um den Tiroler See ein abwechslungsreiches, nächtliches Programm, das mit einem Kombiticket erlebbar ist. www.rofanseilbahn.at

Herbst-Skispaß im September auf den Gletschern der Sommer-Bergbahnen

Die herausragenden Gletscher-Angebote der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen ermöglichen Skispaß bereits im September, denn am Hintertuxer Gletscher (ganzjährig Skibetrieb) und am Kitzsteinhorn sowie am Stubaier Gletscher (jeweils ab Ende September) kann, wer möchte, bereits jetzt in die neue Skisaison starten. www.hintertuxergletscher.at - www.kitzsteinhorn.at -www.stubaier-gletscher.com

Herbst-Vielfalt bei den Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen Mit ganz besonderen Herbst-Angeboten erwarten nahezu alle österreichischen Sommer-Bergbahnen ihre Gäste - zum Teil bis weit in den November hinein. Die 27 herausragendsten Herbst-Angebote im Überblick: www.sommer-bergbahnen.at

Die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen

Die "Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen" - das sind 42 Themenberge in ganz Österreich - bilden seit 2001 eine bis heute im Alpenraum einzigartige Initiative für herausragende Berg-Erlebnisse mit regelmäßig streng geprüften Qualitätsstandards. Themenberge gibt es mit vier verschiedenen Erlebnis-Spezialisierungen: ABENTEUER (5 Themenberge), FAMILY (30), GENUSS (3) und PANORAMA & NATURERLEBNIS (8). Alles zum Herbst am Berg: www.sommer-bergbahnen.at (PM)

