"Anwälte machen Schule": Unterrichtsmaterialien jetzt gratis im Internet

Mödling (OTS) - Die Unterrichtsmaterialien des erfolgreichen Schulprojekts "Anwälte machen Schule" stehen ab sofort gratis im Internet zum Download zur Verfügung. Aufgrund der großen Nachfrage von Schulen aus allen Bundesländern, stellen die Projektinitiatoren, die Rechtsanwaltskanzlei Beck, Krist, Bubits & Partner und die Rechtsanwaltskammer NÖ, alle bislang produzierten Printmaterialien jetzt auch digital zur Verfügung. Download unter:

www.anwaltszentrum.at/schule.

Das 14. bzw. 18. Lebensjahr konfrontiert Jugendliche mit neuen Rechten und Pflichten (Ferialjob, Führerschein, Handy-Vertrag, erste Online-Käufe etc.), über die sich viele Jugendliche oft nicht im klaren sind. Durch rechtzeitige Information schon in der Schule, können Rechte besser vermittelt, viele Probleme rund um den Erstkontakt mit dem Gesetz vermieden und Berührungsängste vor dem Umgang mit Behörden genommen werden.

Die Initiative "Anwälte machen Schule" hilft daher Lehrern mit modernen Unterrichtsmaterialien, um Rechtsthemen für den Unterricht spannend aufzubereiten. Das auf Initiative der Mödlinger Rechtsanwaltskanzlei Beck, Krist, Bubits & Partner, in Kooperation mit der Rechtsanwaltskammer NÖ, dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur sowie einem Pädagogen-Team entstandene Projekt, hat bislang alle Erwartungen übertroffen.

Seit Sommer 2012 sind mehrere tausend Bestellungen aus allen Schultypen für die umfangreiche Ringmappe mit den Unterrichtsmaterialien eingegangen. Die Rechtsanwaltskammern Niederösterreichs und Oberösterreichs haben eine zweite Printauflage finanziert, sodass die Materialen für Schulen dieser Bundesländer trotz der hohen Bestellzahlen weiterhin ausreichend verfügbar sind. Damit auch Schulen der anderen Bundesländer die begehrten Unterrichtsmaterialien nutzen können, haben sich die Projektinitiatoren nun dazu entschlossen, alle Materialien gratis im Internet zum Download anzubieten (www.anwaltszentrum.at/schule).

Rechtsanwalt Dr. Rudolf Beck, Projektinitiator und Vizepräsident der Rechtsanwaltskammer NÖ: "Uns ist es wichtig, dass alle Schulen Österreichs die Unterrichtsmaterialien rasch und unbürokratisch nutzen können. Daher bieten wir alle Lehrmaterialien nun auch gratis zum Download im Internet an. Damit können jetzt, rechtzeitig zum Schulbeginn auch Schulen jener Bundesländer am Projekt teilnehmen, deren Rechtsanwaltskammern bislang keine Lehrmaterialien drucken ließen."

Projekt mittlerweile mehrmals national und international ausgezeichnet

Das erfolgreiche Projekt "Anwälte machen Schule" hat auch international für großes Aufsehen gesorgt. Es wurde im letzten Jahr mehrfach mit renommierten Preisen ausgezeichnet. In Österreich gewann das Projekt den ersten Preis des "Best PRactice Award" des Public Relations Verbandes Austria (PRVA), in Deutschland wurde es mit dem internationalen "PR Report Award" ausgezeichnet und - als absolute Sensation und erstes Projekt einer Anwaltskanzlei überhaupt - gewann "Anwälte machen Schule" im Mai 2013 in Barcelona auch den internationalen PR-Oscar, den "SABRE-Award" in Gold.

Bestellungen Ringmappe "Anwälte machen Schule:

Bezirk Mödling: office @ bkb-partner.at

Andere Bezirke Niederösterreichs (Rechtsanwaltskammer NÖ):

j.eigner@raknoe.at

Oberösterreich: Rechtsanwaltskammer OÖ: office @ ooerak.or.at

Über Beck Krist Bubits & Partner:

Die 1992 gegründete Kanzlei ist eine der führenden Rechtsanwaltssozietäten Niederösterreichs und hat ihren Sitz in Mödling. Mit derzeit 9 Juristen betreut BKB (www.bkb-partner.at) im Anwaltszentrum in Mödling Unternehmen und Privatpersonen in allen Bereichen insbesondere des Wirtschafts- und Zivilrechts und verfügt über anerkannte Experten in den Kernkompetenzen Miet- und Liegenschaftsrecht, öffentliches Recht und Vergaberecht, Schadenersatzrecht, Familienrecht, Landwirtschafts- und Forstrecht, Transportrecht sowie Wettbewerbs- und Arbeitsrecht.

