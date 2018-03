Neues Auktionshaus in Wien

221 erlesene antike Teppiche und Flachweben werden am 21. September durch Austria Auction Company versteigert

wien (OTS) - Nachdem am 5. Juni dieses Jahres bei Sotheby's New York für den sogenannten "Sickle-Leaf" Teppich aus Persien ein Rekordergebnis von 33,7 Millionen Dollar erzielt wurde, ist der hochwertige antike Orientteppich wieder mehr ins öffentliche Interesse gerückt. Schon die Preisentwicklung der letzten zehn Jahre hat eindeutig gezeigt, dass Spitzenstücke dieser wunderbaren Kunst auch wirkliche Spitzenpreise erzielen. Enorme Wertsteigerungen waren in diesem Zeitraum keine Seltenheit.

Erstmals werden jetzt in Österreich Teppiche von musealer Qualität zur Versteigerung angeboten. Darunter findet sich z.B. ein Stern-Ushak aus der Türkei, der um 1600 erzeugt wurde und immer noch in sehr gutem Erhaltungszustand ist. Oder auch ein Turkmenischer Hauptteppich aus der Zeit um 1800.

Austria Auction Company Eigentümer Udo Langauer hat sich hohe Ziele gesteckt und will mit seiner ersten Auktion am 21. September gleich internationales Aufsehen erregen. Schon jetzt, zwei Wochen vor der Versteigerung, haben sich viele Sammler, Händler und Teppichliebhaber aus aller Welt angemeldet, um die Vorbesichtigung und die Auktion zu besuchen. Die angebotene Kollektion von 221 Teppichen, Kelims und Textilien entspricht international höchstem Anspruch und wird noch dazu zu attraktiven Preisen ausgerufen. Einige Stücke haben das Potential, Zuschläge im sechsstelligen Bereich zu erzielen.

Auktionsadresse

Novomatic Forum

Friedrichstraße 7

1010 Wien

Vorbesichtigung

18.09.2013 12 bis 20 Uhr

19.09.2013 9 bis 20 Uhr

20.09.2013 9 bis 20 Uhr

21.09.2013 9 bis 12 Uhr

Auktion

21.09.2013 16 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

udo langauer

schubertgasse 41, 2380 perchtoldsdorf

Tel.: 0664 3001256