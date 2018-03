Traumjob für Gamer: Das internationale Free2Play Bewertungs- und Vergleichsportal Poged.com sucht Spieletester in sieben Ländern

Hamburg (ots) - Darauf hoffen alle Spieler: neue Games zuerst spielen dürfen, Entwicklern kompetenten Input geben und dabei Geld, Ruhm und Ehre verdienen. Das internationale Free2Play Bewertungs- und Vergleichsportal www.POGED.com will Gamern helfen, diesem Traumjob ein gutes Stück näher zu kommen. In sieben Ländern werden Spieletester zwischen 18 und 30 Jahren gesucht, die für POGED.com in Text, Bild und Video über neue Free2Play Games berichten wollen. Als Highlight winkt einem Bewerber darüber hinaus ein sechsmonatiges, bezahltes Praktikum in der POGED-Zentrale in Hamburg.

"Mit POGED.com bauen wir die größte übergreifende Plattform für Free2Play-Games auf sämtlichen Endgeräten.", so Gründer und Geschäftsführer Tim Ehling. "Wir suchen Spieler, die sich furchtlos jedem Game entgegenstellen und in Text, Bild und Video über ihre Erfahrungen berichten."

Voraussetzungen: - Lust und Zeit: Bereitschaft, sich intensiv auf ein Spiel einzulassen - KnowHow: Gaming-Vorkenntnisse und Erfahrung - Textsicherheit: Stilistische und grammatikalische Sicherheit in der Muttersprache; gute Englischkenntnisse

Der Gewinner wird ein halbes Jahr in bester Innenstadtlage in Hamburg sein Hobby zum Beruf machen. Aber auch die übrigen Bewerber gehen nicht leer aus: als Bewertungs- und Vergleichsportal sucht POGED.com Spieletester, die mit jeder Menge POGED-Dollar vergütet werden. Diese Währung kann gegen Premium-Items, downloadbare Inhalte oder Amazon-Gutscheine eingelöst werden.

Bewerbungen sind bis zum 15.11.2013 über das Spieletester-Formular de.poged.com/spieletester möglich.

POGED.com bietet derzeit kostenlos und legal über 300 kostenlose Games von für alle Plattformen wie PCs, Smartphones, Tablet-Computer an und arbeitet mehr als 50 Entwicklern zusammen.

Rückfragen & Kontakt:

Eric Hegmann, PR & Business Development: presse @ poged.com;

+ 49 40 609 400 472