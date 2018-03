Bezirksmuseum 20: Sticken, Häkeln, Nähen und Stricken

Bis 28. Nov.: "Handarbeiten zwischen Müssen und Wollen"

Wien (OTS) - Nach der traditionellen "Sommer-Sperre" öffnet das Bezirksmuseum Brigittenau (20., Dresdner Straße 79) nun erneut seine Pforten: Ab Donnerstag, 12. September, ermöglicht das auf ehrenamtlicher Basis agierende Museumsteam wieder Alt und Jung einen umfassenden Rückblick auf die wechselvolle Geschichte des 20. Bezirkes. Neben einer bezirkshistorischen Dauer-Ausstellung zeigt das Museum seit Jänner die durch Ilse Grusch konzipierte sowie arrangierte Schau "Selbstgemacht - Handarbeiten zwischen Müssen und Wollen". Im Rahmen dieser Sonder-Ausstellung werden noch bis Donnerstag, 28. November, kunstvolle Handarbeiten mit sozialgeschichtlichen Erläuterungen präsentiert. Von feinsten, zierenden Stickereien sowie Häkel- und Näharbeiten bis hin zu robusten, warmen Strickwaren reichen die Erzeugnisse. Für den Nachwuchs fabrizierten weniger Betuchte allerlei Spielzeug in Eigenregie. Einzelne der Stücke sind im Museumsbesitz. Manche Exponate haben Privatleute dem Museum für die Schau überlassen. Strick- und Nähmaschinen sowie andere Arbeitsutensilien runden das Bild ab. Ansehen kann man die "zwischen Müssen und Wollen" angefertigten Dinge jeweils am Donnerstag (17.00 bis 19.00 Uhr) und am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr). Der Eintritt ist gratis. Mehr Informationen: Telefon 330 50 68 (öfter Anrufbeantworter) bzw. E-Mail bm1200 @ bezirksmuseum.at.

