Sima lädt zum "Festival der Tiere" auf die Donausinsel

Hund, Katz, Pferd, Lama & co freuen sich auf Besuch: 14.-16. September

Wien (OTS) - Die Aufbauarbeiten auf der Donauinsel laufen auf Hochtouren: Vom 14.-16. September findet heuer zum 2. Mal das Festival der Tiere auf die Donauinsel statt: "Nach dem großen Erfolg im Vorjahr wollen wir auch heuer wieder den Wienerinnen und Wienern die Tiere in der Großstadt näher bringen, viele praktische Tipps im Umgang mit Tieren geben. Wir wollen die Möglichkeit des hautnahen Umgangs mit Tieren schaffen, denn Stadtkinder haben dazu nicht immer die Möglichkeit", erläutert Sima die Intention der Veranstaltung. So gibt es einen Schau-Bauernhof vom Landgut Wien Cobenzl auf der Insel, wo man Kühe, Schweine, Ziegen, Kaninchen und Federvieh hautnah erleben kann. Neu ist heuer die Lamawanderung für Kinder. Auch einem Schafscherer kann man bei seiner Arbeit zusehen und heimische Reptilien können bewundert werden. Im Zentrum der Veranstaltung steht die breite Information über den richtigen Umgang mit Tieren und das Miteinander in der Großstadt. Die Veranstaltung wird mit vielen Partnern und Kooperationspartnern durchgeführt.

Lamawanderungen, Ponyreiten und Kutschenfahrten

Im Pferdeparcours kann man den Pferden beim Voltigieren und der spanischen Dressur, der sogenannten "working equitation", zuschauen. Im Hundeparcours gibt es zahlreiche Attraktionen vom dogdancing über die Rettungshundestaffel bis hin zum Schulhund. In einem eigenen Bereich finden heuer das Ponyreiten für Kinder und Lamawanderungen statt. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, eine Kutschenfahrt zu genießen. Daneben gibt es natürlich ganz viel Information von Tierärzten und anderen Experten, etwa über die richtige Ernährung des Haustieres, über Berufe mit Tieren, über die richtige Tierhaltung in der Großstadt und vieles mehr, was für große und kleine Tierfreunde spannend ist. Neu sind heuer Infos zum Thema Akupunktur, Tierphysiotherapie und Hundpsychologie.

Informationsschwerpunkt zum Chippen - Kostenlose Überprüfung

Ein Gratis-Angebot gibt es für alle HundebesitzerInnen: Gibt es doch gewisse Verunsicherung bezüglich Registrierungspflicht und daher kann man beim Festival der Tiere kostenlos kontrollieren lassen, ob der Hund bereits in der gesetzlich vorgeschriebenen Datenbank registriert ist. Für die Chipnummern-Überprüfung sind Chipnummer des Hundes und ein amtlicher Lichtbildausweis mitzubringen.

Buntes Kinderprogramm und viel gute Musik

Im Rahmen des Umweltbildungsprogramms EULE gibt es ein buntes Kinderprogramm: "Kinder sind für mich eine ganz zentrale Zielgruppe, sie sollen schon in jungen Jahren den richtigen Umgang mit Tieren lernen. Daher gibt es einen eigenen Tag, der nur für Schulklassen konzipiert ist. Wir haben bereits vor den Ferien die Schulen dazu eingeladen, sie können am Montag, den 16. September, einen Schultag der besonderen Art beim Festival verbringen", so Sima. Die Anmeldungen laufen sehr gut, noch gibt es aber freie Plätze. Samstag und Sonntag sind den Familien gewidmet. Die jungen Besucher können Brotbacken oder sich an einer Kuhattrappe am Melken versuchen. Es wird eine eigene Kinderspielzone für die Kleinsten eingerichtet, mehrere Hüpfburgen laden zum Austoben ein. "Sportliche" können auch Bauerngolf spielen.

Alle Augen auf den Tierschutz: In Wien das ganze Jahr über

Aktiver Tierschutz ist für die Stadt Wien das ganze Jahr über ein zentrales Anliegen. Die vielen Aktivitäten werden natürlich auch beim Festival der Tiere präsentiert: Ob das neue Streunerkatzen-Projekt mit den "Vier Pfoten", das Hundekompetenz-Zentrum, die Schulhundeaktionen oder das neue TierQuarTier.

Das TierQuarTier Wien - gemeinsam für herrenlose und entlaufene Tiere

Der Spatenstich dafür ist bereits Ende August erfolgt, nun laufen die Bauarbeiten für das neue Tierschutzkompetenz-Zentrum in der Donaustadt auf Hochtouren. "Wir stellen damit die Tierversorgung auf völlig neue Beine, herrenlose und entlaufene Tiere werden im TierQuarTier bestmöglich betreut und hoffentlich sehr rasch an Tierfreunde weitervermittelt", so Sima. Gemeinsam mit der Tierschutzstiftung wird das neue Heim unweit der Deponie Rautenweg bis 2015 errichtet, jeder kann sich daran beteiligen und aktiv dazu beitragen, dass Tiere bestmöglich versorgt werden -Spendenmöglichkeiten auf www.tierquartier.at

Breite Allianz der TierschützerInnen am Festival der Tiere:

Die Veranstaltung der Stadt Wien, die nun zum 2. Mal über die Bühne geht, wird mit vielen, vielen Partnern und Institutionen durchgeführt, um die größtmögliche Bandbreite in Sachen Tierschutz und Tierhaltung zu vermitteln:

o Vier Pfoten

o ARGE Papageienschutz

o Bachblütenberatung & Keksmanufaktur

o Bauerngolf

o Bio Forschung Austria

o Biohelp GmbH

o Bioimkerei & Bienenschule 4 kids

o Der Tierarzt, die Tierärztin informiert - tierLEBEN - Akupunktur und Osteopathie

o e.motion - Equotherapie

o EULE Umweltclub

o Frettchenhilfswerk Österreich e.V.

o Freudenauer Chamottefabrik + Kutschenfahrten

o Freunde der Rehabilitationshunde Europas

o Gewässertiere in Vivarien & Aquarien (MA 45)

o Habichtskauz Wiederansiedelungsprojekt & Biosphärenpark

o Hamsterhilfe Österreich HHÖ

o Helfer Wiens & Arbeiter Samariter Bund

o Kaninchen-Helpline

o Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung in Österreich KFFÖ

o Lamawanderungen für Kinder

o Landgut Cobenzl Schaubauernhof

o (Kühe, Schweine, Ziegen, Kaninchen und Federvieh - Eierhaltung, Melkattrappe, Brotbacken)

o Bildungszentrum Norbertinum Tullnerbach (Schwerpunkt Pferde)

o Mischlingshunde Verein

o NFHÖ Notfellchen Helpline Österreich

o Schafscheren (NÖ Landeszuchtverband)

o ÖKV - Österreichische Kynologenverband

o ÖVEK = Österreichischer Verband für die Zucht und Haltung von Edelkatzen

o pawsitive2 - Initiative für eine gewaltfreie Mensch-Hund-Beziehung o Ponyreiten

o Die Johanniter-Rettungshunde

o Schulhund.at

o Tellington TTouch Training - der sanfte Umgang mit Tieren

o Tierärztekammer

o Tiere als Therapie

o Tiergarten Schönbrunn

o Tierkrematorium & Tierfriedhof (EBS)

o Tiernotarzt und Pferderettung

o TierQuarTier Wien -Tierschutzstiftung

o Tierphysiotherapie

o Tierpsychologie

o Tierschutz macht Schule

o Tierschutzverein TierFreude

o TOW Tierschutzombudsstelle (Schwerpunkt Katzen)

o Verein Eulen und Greifvogelschutz (Station Haringsee)

o Verein Futterbox Österreich - Sozialtafel für Haustiere

o VET-MED (Info Studienlehrgänge)

o WEEAC - Tierschutz - Tierrechtsverein

o Wiener Tierschutzverein

o Wiener Verband für Aquaristik und Terraristik

o Wolfsforschungszentrum

o Fachverband Reiten & Fahren (Working Equitation)

o WUA - Wiener Umweltanwaltschaft

o Zoologischer Garten Hirschstetten (MA 42)

Festival der Tiere: Großer Tierschutztag der Stadt Wien

o Samstag, 14. September, 14 bis 18 Uhr, Sonntag, 15. September 10 bis 18 Uhr und für die Schulen am Montag, den 16. September von 9 bis 15 Uhr.

o Auf der Donauinsel, umweltfreundlich erreichbar mit der U6-Station: Neue Donau oder Handelskai, S-Bahn S7, S1, S2 und S3.

Alle Infos und das bunte Programm auf www.natuerlich.wien.at

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

