Neuer TiVo®-Service von Com Hem nutzt On®-Entertainment-Metadaten von TMS

(PRN) - - Schwedens größter Kabelnetzbetreiber bietet verbesserte Suche linearer Programme und von Programmen on Demand durch Daten von TMS

Chicago (ots/PRNewswire) - Com Hem, führender Anbieter von Fernsehen, Breitband und Festnetztelefonie in Schweden, wird seinen mit Spannung erwarteten TiVo®-Dienst einführen, der von On®-Entertainment-Metadaten von TMS unterstützt wird, dem international führenden Unternehmen im Bereich Entertainmentnavigation. Mit dem neuen TiVo-Service können Abonnenten von Com Hem lineare Programme und On-demand-Programme nahtlos suchen und finden. Zu diesem Zweck stehen elegante Schnittstellen für die Entertainment-Suche zur Verfügung, die für TV, Computer, Tablet-PC und Smartphone standardisiert wurden.

"On Entertainment"-Metadaten von TMS ermöglichen viele der wichtigsten Schlüsselfunktionen von TiVo, darunter gemeinsame Suche, Bildnavigation und intelligente Empfehlungen für Inhalte. Eindeutige IDs von TMS stellen die Verbindung zwischen linearem TV, aufgezeichnetem TV und Video on Demand her. Die Nutzer können die Entertainmentsegmente finden, die sie bevorzugen, unabhängig von der Quelle.

Die Verfügbarkeit konsistenter Benutzerschnittstelle über alle Geräte hinweg, auf denen die Daten von TMS, die Besten der Branche, erscheinen, hilft Com Hem, die Zufriedenheit seiner 1,8 Millionen Abonnenten zu maximieren und den Videokonsum zu erhöhen.

"Com Hem hat viel Zeit und Mühe in den TiVo-Service investiert. Wir sind hoch erfreut, dass wir ihn unseren Kunden zur Verfügung stellen können", sagte Asanga Gunatillaka, Chief Product Officer von Com Hem. "Wir sind sicher, dass die erweiterten Funktionen, die durch die TMS-Daten möglich werden, unseren Dienst von anderen Diensten abheben."

"Der neue TiVo-Service von Com Hem in Schweden stellt eine bahnbrechende Erfahrung im Bereich des Fernsehens dar", sagte John Kelleher, Präsident und CEO von TMS. "TMS ist erfreut, die umfassenden, tief gehenden und vernetzten Metadaten bereitstellen zu können, die eine fortschrittliche Suche in den Inhalten ermöglichen. Die Abonnenten von Com Hem werden diesen Dienst ohne Zweifel sehr schätzen."

TMS-Metadaten stehende im Dienste der führenden Fernseh- und Filmführer, die in 40 Ländern Millionen von Verbrauchern erreichen. Zu den Klienten gehören Microsoft, Google, TiVo, Comcast, Verizon FiOS TV, IMDb, Virgin Media UK, Com Hem, DIRECTV Latin America, SKY Brasil und Cablevision Mexico.

TMS wird auf der IBC Conference in Amsterdam (12. - 17. September 2013) vertreten sein. Bitte besuchen Sie uns in Halle 14, Stand 14.562.

Über TMS TMS ist ein international führender Anbieter von Unterhaltungsinformationen. Als Teil der Produktreihe On® Entertainment stellt das Unternehmen die besten Metadaten der Branche aus den Bereichen Fernsehen, Film und Prominente bereit und bietet so die aufregendsten Unterhaltungsprogramme und Anwendungen der Welt. Die umfassenden Metadaten werden zudem oftmals für Medienbeobachtungen und ‑analysen genutzt. Darüber hinaus produziert TMS mit Zap2it einen sozialen TV-Hub, der interessierte Entertainmentfans mit beliebten TV-Serien, Filmen und Prominenten und mit anderen Fans vernetzt. Weitere Informationen über TMS finden Sie unter TribuneMediaServices.com.



Über Com Hem Com Hem ist einer der führenden Anbieter von Fernsehen und Breitband- und Telefondienstleistungen in Schweden. Fast 1,8 Millionen schwedische Haushalte (dies sind ca. 40 %) sind an das Netzwerk von Com Hem angebunden und haben damit Zugang zur breitesten Palette von Fernsehdienstleistungen des Marktes. Com Hem bietet Fernsehen, Breitbandversorgung und Festnetztelefon zu attraktiven Preisen, in hoher Qualität und gegenseitiger Ergänzung. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet, beschäftigt ca. 750 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Stockholm (Schweden). www.comhem.se

Medienkontakt: Mark Yamada Director of Communications TMS Büro: +1-323-460-5216 Mobil:

+1-310-804-0372 E-Mail:

myamada @ tribune.com

