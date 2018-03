Krone-Anzeigen: Roman Gerner wird neuer Leiter Agenturbetreuung

Wien (OTS) - Mag. Roman Gerner übernimmt ab sofort im Krone-Anzeigenteam - zusätzlich zu seinen Agenden als Key Accounter -die Leitung der Agenturbetreuung. Der versierte Vermarktungsprofi ist bereits seit 2012 bei Mediaprint als Key Account-Manager für die Branche Handel, Marke & Lifestyle tätig. In seiner neuen Funktion ist er direkter Ansprechpartner der Mediaagenturen zum breiten Produktportfolio der Kronen Zeitung. Gerner verfügt über langjährige Branchenerfahrung, u.a. bei Radio Arabella und der Vermarktungsgesellschaft Media Sales GmbH.

"Wir wollen den erfolgreichen Weg in der Zusammenarbeit mit den Mediaagenturen noch weiter forcieren und in Zukunft noch zielgerichteter auf die Bedürfnisse der Agenturen eingehen. Sowohl im klassischen Print- als auch bei allen innovativen Crossmedia-Lösungen bietet die Krone-Markenfamilie bereits jetzt spannende und effiziente Möglichkeiten, die wir im noch intensiverem Dialog mit unseren Agenturen weiter ausbauen wollen.", so Roman Gerner über sein neues Aufgabengebiet. Gerner folgt in dieser Position Ralf Schalkhammer, der zu Goldbach Media wechselte.

