Termine am 11. September in der "Rathauskorrespondenz"

10.00 Uhr, Überreichung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Prof. Dipl.-Ing. Dr. Diether Hoppe, sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Dipl.-Ing. Wolfgang Schönlaub durch Landeshauptmann- Stellvertreterin Vassilakou (Rathaus, Wappensaal) 10.00 Uhr, Grundsteinlegung des neuen Pflegewohnhauses Rudolfsheim-Fünfhaus mit StR Ludwig und StRin Wehsely (15., Huglgasse 1-3, Zugang auf Höhe Goldschlagstraße) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Donaustadt (Haus der Begegnung, 22., Bernoullistraße 1) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (Amtshaus Hietzing/Penzing, 13., Hietzinger Kai 1-3, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (Amtshaus, 21., Am Spitz 1, 2. Stock, Sitzungssaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Favoriten (Amtshaus, 10., Keplerplatz 5, 1. Stock, Zimmer 111) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Hernals (Amtshaus, 17., Elterleinplatz 14, 1. Stock, Sitzungssaal) 17.00 Uhr, Eröffnung Ausstellung "Der Wiener Gemeinderat und der Wiener Landtag" mit u.a. LTP Kopietz (Vortragssaal des Stadt- und Landesarchivs, 11., Guglgasse 8, Gasometer D)

