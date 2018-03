Eröffnung PARAFLOWS .8 - OPEN CULTURE

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 12.9.2013 um 19:00 Uhr wird das diesjährige paraflows .8 - Festival für Digitale Kunst und Kulturen (bis 12.10.2013) unter dem Titel OPEN CULTURE im weissen haus (Argentinierstrasse 11, 1040 Wien) eröffnet.

Rund 15 künstlerische Positionen sind in der Ausstellung vertreten; Kreatives Potential entfaltet sich in gemeinschaftlichen Projekten und findet neue Formen der Distribution, des "Sharings". Ob kostenloser Lesestoff, Küchen aus Mülltonnen im öffentlichen Raum, DIY Anleitungen, Community Gärten, die altes Saatgut kultivieren oder das Wiederaufgreifen handwerklicher Betätigung - an den unterschiedlichen künstlerischen Positionen, die bis 12. Oktober im weissen haus zu sehen sind, sieht man, wie aus purer Rezeption plötzlich der Partizipationsgedanke sprießt.

Eröffnung PARAFLOWS .8:

Zeit: Donnerstag, 12. September 2013, 19:00 Uhr

Ort: das weisse haus, Argentinierstrasse 11, 1040 Wien

Die Ausstellung OPEN CULTURE ist von 13. September bis

12. Oktober 2013 jeweils Di - Fr 13 - 19 Uhr, Sa 12 - 17 Uhr und nach Vereinbarung bei freiem Eintritt im weissen haus zu besuchen.

