Batterien, Akku und Brennstoffzellenseminar in Wien - Wissensvorsprung für Österreich

Wien/Karlsfeld (ots) - Chemische Energiespeicher sind ein spannender und dynamischer Zukunftsmarkt. Die Suche nach Lösungen für die Elektromobilität und die Energiewende hat viele interessante technische Entwicklungen und neue (Geschäfts-)Ansätze im Speicherbereich hervorgebracht. Deshalb bietet Ice Seminars das Fachseminar "Batterien, Akkus und Brennstoffzellen - technische Trends und (Business-) Chancen" nun auch in Wien, Österreich am AIT -Austrian Institute of Technology an. Der Referent ist Shmuel De Leon, ein anerkannter Experte aus Israel mit 20 Jahren Industrieerfahrung.

Somit erhalten Unternehmen, Forscher und Institutionen im österreichischen Raum und D/CH exklusiven Zugriff auf das Fachwissen eines internationalen Experten im Bereich stationärer und transportierbarer Energiespeicher und -quellen.

Ein Extra für Teilnehmer ist die Besichtigung des neuen Batteriemateriallabors des AIT Mobility Department.

Das zweitägige Seminar gibt eine Übersicht über alle themenrelevanten Bereiche und setzt sich erschöpfend mit aktuellen Fragenstellungen zu chemischen Energiespeichern auseinander. Die Teilnehmer erhalten praktisches und anwendbares Wissen über Standards und neueste Entwicklungen in einem Bereich, der ein zukunftsträchtiges Geschäftsfeld mit Chancen ist. "Speziell für die österreichischen Teilnehmer gibt es ein Modul Elektromobilität", so Shmuel De-Leon. "Israel hat mit Betterplace Erfahrungen mit einen Elektromobilitätsanbieter sowie Topforscher. Dieses Wissen geben wir nun an den österreichischen Markt weiter".

Beschreibung: http://www.iceseminars.eu/batterieseminar-wien-AIT-2013.html Termin: 08/09. Oktober 2013 - 2 Tagesseminar Referent: Shmuel De-Leon - Seminarsprache: Englisch Ort: Wien AIT - Austrian Institute of Technology; Giefinggasse 2; 1210 Wien Anmeldung: register @ iceseminars.eu Kontakt für Rückfragen: team @ iceseminars.eu

Vorstellungen der beteiligten Unternehmen und Institutionen:

Ice Seminars

Ice Seminars ist das innovative Wissenstool der Unternehmensberatung Iceventure. Zum Thema Emobilität - alternative Wege sind wir auf der eCarTec:

http://www.iceventure.de/Blog/News/Rethink-Emobility-eCarTec2013.html

Shmuel De Leon

Shmuel De-Leon ist ein führender internationaler Experte im Power Source Business. Er berät zahlreiche internationale Unternehmen.

Über das AIT - Austrian Institute of Technology

Das AIT ist Österreichs größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung und ist unter den europäischen Forschungseinrichtungen der Spezialist für die zentralen Infrastrukturthemen. Das Mobility Department Geschäftsfeld Electric Drive Technologies geleitet von Diplom Wirtschaftsingenieur (FH) Rainer Weingraber hat sich als anerkanntes Entwicklungszentrum für elektrische Antriebe positioniert und unterstützt sowohl Hersteller als auch Zulieferer beim Umstiegsprozess in die Elektro-Ära.

Rückfragen & Kontakt:

Arnbjörn Eggerz

+49/8131/506249

aeggerz @ iceseminars.eu