2 Tickets für Bayern München gegen VfL Wolfsburg am 28 September 2013 zu gewinnen!

Berlin (ots/PRNewswire) - BigTicketShop freut sich ein neues Facebook Gewinnspiel bekannt geben zu können. Facebook Fans haben die Chance 2 Tickets für das Spiel des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg am 28. September in der Allianz Arena zu gewinnen!

Die vergangene Saison war für den FC Bayern München eine der besten Saisons der Vereinsgeschichte. Der Gewinn der Zudem wurde der Verein von der European Club Association für seine herausragende nationaler und internationaler Leistung zum "European Club of the Year 2013" gewählt und Ribery von 53 Sportjournalisten hochverdient zu Europas Fussballer des Jahres. Die Mannschaft von Pep Guardiola ist auch in diesem Jahr wieder in allen Wettbewerben vertreten und ist hochmotiviert in die neue Saison gestartet. Nach einem kleinen Ausrutscher gegen den SC Freiburg sind die Bayern bereits zweiter in der Bundesliga hinter Borussia Dortmund. Der VfL Wolfsburg ist jedoch einer der Lieblingsgegner der Bayern. In den letzten 36 Spielen gab es nur 3 Niederlagen für Schweinsteiger, Müller und Co.

Der VfL Wolfsburg ist stark in the neue Saison gestartet und hat unter anderem den FC Schalke mit 4:0 vom Platz gefegt. Nichtsdestotrotz ist die Mannschaft von Dieter Hecking nach vier Spieltagen nur achter in der Bundesliga und will weiter nach vorne. Die Wölfe sind auf den besten Weg unter Trainer Hecking und den Neuzugängen Luiz Gustavo und Ivica Oli? zu alter Stärke zurückzufinden. Seien Sie live dabei, wenn Luiz Gustavo und Ivica Oli? hochmotiviert auf Ihren alten Arbeitgeber treffen. Die Begegnung in der Allianz Arena verspricht Spannung pur.

So einfach gehts:

Liken und sich beim

Gewinnspiel anmelden. Aus allen Fans wird bis zum 20.September 2013 ein glücklicher Gewinner gezogen, welcher auf der Facebook-Seite bekanntgegeben wird.

