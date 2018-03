Warum der Generaldirektor des Wiener Hotel Imperial seit gestern Kilt und Gehrock trägt

Meisterstrasse gastiert in Wiener Luxushotels

Wien (TP/OTS) - Seit gestern und nunmehr eine Woche lang trägt der Generaldirektor des Wiener Hotels Imperial, Klaus Christandl, Kilt und Gehrock. Grund für diese optische Veränderung war die gestern erfolgte feierliche Eröffnung der Veranstaltung "Meisterstrasse in Residence" in den Fürstensuiten des Hotels Imperial. Rund hundert geladene Gäste und die Generaldirektoren von 9 Wiener Luxushotels, die an der einwöchigen Veranstaltung teilnehmen und je einen Handwerker bei sich im Haus vorstellen, genossen eine fulminante Modeschau und Produktpräsentation der Meister die Meisterstrasse Österreich zu sehen.

Im Hotel Imperial gastiert übrigens der Trachtendesigner Rettl 1868 der nicht nur Generaldirektor Christandl, sondern auch schon das englische Königshaus eingekleidet hat.

Die weiteren Aussteller in den einzelnen Hotels sind

Hotel Bristol - Wiener Silbermanufaktur

Hotel Hilton Danube - Bootsbau Domenig

Hotel Hilton Plaza - Herren-Maßhemden Venturini

Hilton Stadtpark - Damenkleidermacherin Fellner

Hotel Imperial - Modedesign Rettl

Hotel Le Meridien - Tischlerei Kaiblinger

Hotel Marriott - Wieser Shoe Design

Hotel NH Flughafen - Die Stammbaum-Maler Rosenlechner

Hotel Sofitel - Buchbinderei Fuchs

Die Wiener Silber Manufactur stellt hochwertige Silberwaren nach Originalentwürfen von Künstlern der Wiener Werkstätte und zeitgenössischer Designer her. Bootsbau Domenig vom Weissensee in Kärnten stellt individuell gefertigte Ruderboote aus edlen Hölzern aus. Jeden Morgen fertigt Nicolas Venturini, der im Hilton Plaza zu Gast ist, die Schnitte in seinem Korneuburger Atelier selbst an - für die Maßhemden, die an diesem Tag von seinen Mitarbeiterinnen handvernäht werden. Damenkleidermacherin Sonja Fellner wird im Hilton Stadtpark Ihre exclusiven Designer Dirndl präsentieren. Objekttischler Franz Kaiblinger mit seiner eigenen Formensprache spricht vom krummen Holz der Humanität und wird im Le-Meridien zeigen, was er damit meint..Der zwölffache Goldmedaillengewinner Gernhard Wieser von Wieser Shoe Design zeigt im Marriott seine trendigen Maßschuhe für Damen und Herren. Wer sich gerne einen individuellen Stammbaum von seiner Familie malen lassen möchte, ist bei Franz Rosenlechner im Vienna Airport NH Hotel gut aufgehoben. Individuell,handwerklich gefertigte Hüllen für iPads und andere Tablets sind eine Erfindung von Buchbinder Christian Fuchs, der diese im Sofitel Wien zeigt.

Rückfragen & Kontakt:

Meisterstrasse OG

Mag. Christoph Rath

Dipl.-Ing. Nicola Rath

Erzbischofgasse 46

A-1130 Wien

Tel.: +43 (0)1 877 97 77-0

Fax: +43 (0)1 877 97 77-44

Mobil: +43 (0)676 8844 8844

office @ meisterstrasse.at