Termin-Aviso: NEOS Pressebrunch am 13.9. mit Guy Verhofstadt, Strolz und Mlinar

Belgischer Ex-Premier und ALDE-Vorsitzender: "Europa braucht ein starkes Österreich"

Wien (OTS) - Wir laden alle Medienvertreter_Innen am Freitag, 13.9., um 10h in die NEOSphäre zum Pressebrunch mit Guy Verhofstadt ein, dem ehemaligen belgischen Premierminister und Fraktionsvorsitzenden der Allianz der Liberalen und Demokraten im Europäischen Parlament.

Die Jungen entscheiden über die Zukunft Europas, doch die Jugendarbeitslosigkeit wächst sich zur Tragödie aus. Österreichs geschätzte Vorreiterrolle in Bildung, Lehre und Staatsverschuldung wankt und steht in vielen Bereichen auf dem Spiel. Um diesen Zustand zu beenden, braucht es neue Kräfte in der Regierung - stabile, berechenbare Partner mit sachorientierten Lösungen.

Gemeinsam mit dem NEOS Vorsitzenden und Spitzenkandidaten Matthias Strolz sowie der NEOS Spitzenkandidatin und LIF Vorsitzenden Angelika Mlinar skizziert Verhofstadt, wie Europa und die ALDE auf NEOS vertrauen, diese Speerspitze der neuen Politik in Österreich zu sein - und welche letzten Hürden es vor und nach der Wahl zu nehmen gilt.

Datum: 13.9.2013, 10:00 - 11:30 Uhr



Ort:

NEOSphäre

Neustiftgasse 73-75, 1070 Wien



