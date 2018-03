Far East Energy kündigt Telefonkonferenz mit neuen Informationen des CEO an

Houston (ots/PRNewswire) - Die Far East Energy Corporationde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Org@29356b4 hat heute bekannt gegeben, dass sie am Mittwoch, dem 11. September 2013 um 9:00 Uhr Central Time (10:00 Uhr US-Ostküstenzeit) eine Telefonkonferenz zur Information der Anteilseigner und weiterer interessierter Parteien abhalten wird. Michael R. McElwrath, CEO und Präsident, wird das Programm des Jahres 2013 im Bereich der Bohrungen und des Betriebes und andere Fragen besprechen Zudem stehen Jennifer Whitley, CFO (Finanzvorstand) und Huw Williams, Direktor für Asian Investor Relations, zur Verfügung, um zu kommentieren und Fragen zu beantworten.

Details der Telefonkonferenz

Die Teilnehmer an der Telefonkonferenz haben die Wahl, nur zuzuhören oder zuzuhören und Fragen zu stellen, die in der Frage-/Antwort-Runde des Gesprächs diskutiert werden. Hierzu können sie einen Link nutzen, der auf der Website des Unternehmens veröffentlicht wird. Bitte beachten Sie, dass Fragen nur über den Link zur Konferenz gestellt werden können, der auf der Website des Unternehmens eingestellt wird:

http://www.fareastenergy.com/

Datum: Mittwoch, 11. September 2013 Zeit: 9:00 Uhr US-Zentralzeit/10:00 Uhr US-Ostküstenzeit Telefonnummer zur Einwahl: 1-800-860-2442 (Teilnehmer aus den USA) oder 1-412-858-4600 (Teilnehmer aus aller Welt) 1-866-605-3852 (Teilnehmer aus Kanada) Verbindungsanforderung: Far East Energy Conference Call Gespräch und Frage-/Antwort-Runde: www.fareastenergy.com

Far East Energy Corporation

Die Far East Energy Corporation ist ein in Houston, Texas, ansässiges Unternehmen mit Niederlassungen in Peking und Taiyuan City, China, das auf die Exploration und Erschließung von Kohleflözmethan in China ausgerichtet ist.

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Investorenbeziehungen: Far East Energy Corporation,

+1-281-606-1600 oder Jennifer Whitley, Far East Energy Corporation,

+1-832-598-0470 oder Catherine Gay, Far East Energy Corporation,

+1-832-598-0470