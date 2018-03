Faymann: Österreichs Fußball-Nationalteam hat seine Chancen gewahrt

Wien (OTS/SK) - Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat heute das WM-Qualifikationsspiel gegen Irland mit 1:0 für sich entschieden. "In einem spannenden Match hat unser Team seine Chancen für die Teilnahme an der Fußball-WM in Brasilien wahren können", zeigte sich Bundeskanzler Faymann für die kommenden Spiele optimistisch.

"Allen, die an diesem heutigen Erfolg mitgewirkt haben, den Spielern, Trainern und Betreuern möchte ich meinen Dank für diese sportliche Leistung ausdrücken. Österreich ist stolz auf euch", so der Bundeskanzler. (Schluss)

