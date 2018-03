ÖVP-Wahlauftakt - Haubner: Neuer Kanzler statt neuen Steuern!

Volle Wirtschaftsbund-Unterstützung für Michael Spindelegger - Weil er der bessere Kanzler für neue Arbeitsplätze, stärkere Unternehmen und erfolgreiche Wirtschaft ist

Wien (OTS) - "Michael Spindelegger hat die volle Unterstützung des Wirtschaftsbundes. Denn er ist der bessere Kanzler für starke Unternehmen, die Arbeitsplätze sichern und schaffen können, für eine florierende Wirtschaft und einen attraktiven Standort", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, anlässlich des ÖVP-Wahlauftaktes in der Messe Wien. "Am 29. September stehen wir vor einer Richtungsentscheidung: Wollen wir Österreich für die Zukunft rüsten, der Jugend die besten Chancen bieten und der älteren Generation einen sorgenfreien Lebensabend sichern. Oder lassen wir zu, dass SPÖ-Stillstand regiert, in dem noch mehr Umverteilung durch neue oder höhere Faymann-Steuern und Schulden finanziert wird. Michael Spindelegger, die ÖVP und der Wirtschaftsbund stehen klar für den ersten Weg. Was Österreich braucht, sind nicht neue Steuern, sondern ein neuer Kanzler", stellt Haubner klar. ****

"'Arbeit' zu plakatieren reicht nicht. Im Gegensatz zur SPÖ wissen wir, dass nicht die Politik, sondern die Unternehmer Arbeitsplätze schaffen. Genau jene, denen Faymann und Co. durch neue Steuern und zusätzliche Belastungen noch tiefer in die Tasche greifen wollen", so Haubner, der betont: "Der Mittelstand zahlt schon genug! Neue Steuern sind eine Bestrafung für alle, die täglich hart arbeiten gehen und sich mühsam etwas aufbauen oder ansparen. Die Genossen würden sofort eine neue Steuer einführen, anstatt auch nur eine Reform umzusetzen. Sie nehmen lieber neue Schulden in Kauf, anstatt auch nur einen Steuereuro zu sparen. ÖVP und Wirtschaftsbund sagen klar: Nicht mit uns! Wir haben es in den vergangenen Jahren - teilweise gegen massiven Widerstand - geschafft, Österreich gut zu positionieren. Und wir werden auch in Zukunft für ein starkes Österreich kämpfen. Mit Michael Spindelegger an der Spitze wird uns das gelingen. Unser Ziel ist das Kanzleramt", schließt Haubner.

