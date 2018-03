Neues Volksblatt: "Neutralitätsrisiko" von Manfred MAURER

Ausgabe vom 11. September 2013

Linz (OTS) - Was tun mit islamistischen Fanatikern, die von Österreich in den Syrien-Krieg ziehen? Der Verfassungsschutz hält Heimkehrer jedenfalls unter Beobachtung. Sicher ist sicher. Aber ist das auch genug?

Zunächst wird wohl die Überlegung eine Rolle spielen, ob es sinnvoll ist, ein hierzulande kaum sichtbares Problem ins Rampenlicht zu stellen. Es geht nur um ein paar Dutzend Söldner. Solange die in syrischem Blut baden, sind sie hier keine Gefahr. Sie könnten aber zu einer werden, wenn sie sich vom österreichischen Staat bedrängt fühlen.

Möglichkeiten dazu hätte er jedenfalls. Genaugenommen sogar die Pflicht. Denn der Verstoß gegen das Strafgesetzbuch ist offenkundig:

Dieses bedroht mit bis zu fünf Jahren Haft, wer in bewaffneten Konflikten eine der Parteien militärisch unterstützt (§ 320). Dazu zählt schon das Anwerben von Söldnern.

Die rigorose Haltung des Gesetzgebers hat einen guten Grund: Als neutraler Staat ist Österreich völkerrechtlich verpflichtet, sich aus bewaffneten Konflikten herauszuhalten. Die Duldung von Aktivitäten zugunsten einer Konfliktpartei käme einer Neutralitätsgefährdung gleich.

Zu Recht wurde Verteidigungsminister Klug kritisiert, weil er sein Angebot zur Entsendung von C-Waffen-Experten nach Syrien an seinen US-Kollegen und nicht an die UNO geschickt hat. Auch beim Umgang mit islamistischen Söldnern darf der neutralitätspolitische Aspekt nicht aus den Augen verloren werden.

