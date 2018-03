TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Mittwoch, 11. September 2013, von Christian Jentsch: "Poltern, täuschen und taktieren"

Innsbruck (OTS) - Vor der Landtagswahl kommenden Sonntag in Bayern gibt sich die wiedererstarkte CSU siegessicher und angriffslustig. Auch gegenüber der Schwesterpartei CDU. Ein wahltaktisches Manöver.

Eine Woche bevor in Deutschland am 22. September ein neuer Bundestag gewählt wird, schreiten kommenden Sonntag die Bayern zu den Urnen. Während die Hessen parallel zur Bundestagswahl einen neuen Landtag wählen, besteht Bayern auf sein Alleinstellungsmerkmal. Im Freistaat steht der Bund ohnehin erst an zweiter Stelle, Berlin ist weit.

Das wird auch im Wahlkampf spürbar. Die nach dem Wahldebakel von 2008 wiedererstarkte CSU - vor fünf Jahren verloren die einst übermächtigen bayerischen Christsozialen die absolute Mehrheit -strotzt vor Selbsbewusstsein. Ein Sieg der Nachfolger von Partei-Ikone Franz Josef Strauß scheint gewiss, sogar die absolute Mehrheit ist laut aktuellen Umfragen in Reichweite. Die neue alte Stärke lässt Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer nicht nur in den bayerischen Bierzelten zur Hochform auflaufen. Auch gegenüber der Schwesterpartei CDU gibt er sich angriffslustig. Und fordert mehr Einfluss auch auf Bundesebene.

Kanzlerin Angela Merkel - die deutsche Übermutter, die lange Zeit als sichere Wahlsiegerin gehandelt wurde und nun im Endspurt erstmals auch Schwächen zeigt - hat es mit einem recht eigenwilligen Partner zu tun. Während Merkel versucht, alle Differenzen mit der CSU kurz vor der Wahl zur Seite zu schieben und kleinzureden, gefällt sich Seehofer in der Rolle des Polterers. Bei seiner Forderung nach einer Pkw-Maut für ausländische Autofahrer will er unter keinen Umständen nachgeben. Er macht die Maut für Ausländer gar zur Bedingung für Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene. Obwohl Merkel eine Pkw-Maut unter ihrer Kanzlerschaft dezidiert ausschloss. Und obwohl Seehofer weiß, dass eine Maut nur für Ausländer klar gegen europäisches Recht verstößt und daher so nicht durchsetzbar ist.

Doch Seehofer schert sich weniger um die Durchsetzbarkeit seiner Idee als vielmehr um Wählerstimmen. Er fischt im Wählerteich der Populisten. Meinungsverschiedenheiten mit der Schwesterpartei CDU nimmt er dabei achselzuckend in Kauf. Und noch vielmehr: Eine Abgrenzung zu Berlin kommt Seehofer und seiner CSU im bayerischen Wahlkampf gar nicht ungelegen. Man will Unabhängigkeit und Eigenständigkeit beweisen. Ein bewährtes Rezept, das auch in Österreich immer wieder am Menüplan der Landespolitik steht. Doch eines ist trotz aller zur Schau getragenen Differenzen klar: Nur wenige Wahlkampfmanöver haben auch Substanz.

