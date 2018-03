ÖVP-Wahlauftakt IX - Spindelegger: Österreich ist zu schön, um es im rot-grünen Chaos versinken zu lassen - FOTO

Zeit für einen Kanzlerwechsel - SPÖ bedeutet Stillstand - rot-grüne Verbots- und Zwangspolitik - ÖVP steht für Wahlfreiheit und Chancen

Wien (OTS) - Vor rund 2500 begeisterten Gästen setzte Michael Spindelegger seine Rede fort. "Ein Blick auf die politischen Mitbewerber reicht", so ÖVP-Kanzlerkandidat Michael Spindelegger beim Wahlauftakt: "Wer von den anderen Parteien war denn wirklich bereit, mit uns eine Schuldenbremse in der Verfassung zu verankern. Die SPÖ hat nur vordergründig zugestimmt, weil sie wusste, dass die anderen Parteien nicht zustimmen werden. Der SPÖ kommt es nur auf eines an:

alles Fremde ist böse. Und bei den Grünen gibt es zwischen West und Ost einen Graben, der tiefer ist als der Grand-Canyon: Rot-Grün in Wien steht für Gebührenerhöhungen, Alibi-Volksbefragungen und Verkehrschaos", betont Michael Spindelegger unter tosendem Applaus der Zuhörerinnen und Zuhörern aus allen Bundesländern Österreichs. ****

"Die Grünen in Wien sind ja ganz anders als im Westen, dort hat man die Grünen ja ganz anders erlebt. In Wien sprachen sie immer sehr viel über direkte Demokratie: Und was war, als sie in die Regierung gekommen sind? In Wien wurde ein Parkpickerl eingeführt - ohne Abstimmung", sagt Spindelegger. "Und das Ergebnis von Rot-Grün kann man auch auf der Mariahilfer Straße sehen. Da gibt es eine Begegnungszone von Bussen, Fahrradfahrern und Fußgängern: alle auf derselben Spur und keiner kennt sich aus. Allein dafür, die Radwege in Wien grün anzustreichen, hätte die Grüne Vizebürgermeisterin Vassilakou zehn Millionen Euro ausgegeben."

"Ich habe mir gestern das TV-Duell zwischen Faymann und Glawischnig größtenteils angeschaut: Das war aber eher 'Liebesg'schichten und Heiratssachen'. Rot und Grün sind sich bei vielen Themen einig", so Spindelegger. "Vermögenssteuern wollen beide haben. Einig sind sie sich auch, dass das Bankgeheimnis abgeschafft werden soll. Und einig sind sie sich bei der Bildung: Da sollen alle Kinder in die Zwangstagsschule. Nur noch nicht einig sind sie sich bei Tempo 80, aber das kommt noch und dann müssen die Busse hinter den Radfahrern herfahren."

Die SPÖ fährt ein problematisches Programm: Die sichere Hand greift in die Geldbörsel der Österreicherinnen und Österreicher. Für Michael Spindelegger ist deshalb klar: "Es ist Zeit für einen Kanzlerwechsel:

Ich will nicht Kanzler werden, um es zu sein, sondern um zu handeln. Die SPÖ hatte ihre Zeit und hat nichts gemacht. Wir brauchen einen neuen Aufbruch gegen den Stillstand. Dafür will ich Bundeskanzler werden, um zu gestalten." (Forts.).

