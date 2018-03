ÖVP-Wahlauftakt VIII - Spindelegger: Für neuen Aufbruch in Österreich - FOTO

Gegen "Faymann-Economics" - ÖVP für 30.000 neue Wohnungen, für einen 7.000 Euro Freibetrag pro Kind und für mehr Netto vom Brutto - ÖVP steht auf Seiten der Familien

Wien (OTS) - "Wir biegen heute auf die Zielgerade ein. Unser Ziel ist das Kanzleramt. Ich stehe heute hier, weil ich der nächste Bundeskanzler der Republik Österreich werden und so Österreich nach vorne bringen möchte", sagt ÖVP-Kanzlerkandidat Michael Spindelegger in seiner Rede beim heutigen ÖVP-Wahlauftakt in der Messe Wien. Vor rund 2.500 Menschen legte er klar dar, warum er der bessere Kanzler für Österreich ist: "Damit mehr Arbeitsplätze in unserem Land entstehen. Damit 30.000 neue Wohnungen gebaut werden. Damit unsere Familien mit 7.000 Euro für jedes Kind entlastet werden und damit der Staat den Menschen in diesem Land nicht immer mehr Steuern aus der Tasche zieht, sondern damit ihnen immer mehr bleibt." Nur wenige Stimmen trennen die ÖVP vom Kanzleramt und davon, die Ziele der ÖVP als die stärkste Kraft im Land umsetzen zu können. "Mit der ÖVP an der Spitze dieses Landes stellen wir die Weichen: Für Eigeninitiative und gegen Gleichmacherei. Für Freude am Gelingen und gegen Neid und Missgunst. Für neue Arbeitsplätze und gegen neue Steuern. Für ein Europa der klaren Regeln und gegen ein Europa der kleinen Geister. Für einen neuen Aufbruch und gegen lähmenden Stillstand - dafür stehen die ÖVP und ich", betont Michael Spindelegger. ****

Michael Spindelegger ging auch auf die TV-Konfrontationen der vergangenen Wochen ein: "Da wurde mir Vieles klar." Eine Politik, auf die sich die Menschen verlassen können, kommt nur von der ÖVP. "Was ich in den vergangenen TV-Duellen nicht alles an Unfug zu hören bekam: Die Chinesen kommen oder mit neuen Steuern schafft man viele Arbeitsplätze. Nach SPÖ-Logik müssen nämlich diejenigen, die einen Arbeitsplatz schaffen, mit Steuern bestraft werden. Das ist 'Faymann Economics'. Oder die jüngste Forderung der Grünen: Eine 80 km/h-Begrenzung überall. Da muss sich ja der Hermann Maier vor der Glawischnig fürchten, wenn er die Streif runterfährt", sagt Spindelegger zu den fragwürdigen Plänen der anderen Parteien. Stattdessen hat sich der ÖVP-Kanzlerkandidat Perspektiven für Österreich überlegt. Gerade für die Familien ist die ÖVP der richtige Partner. "Ich weiß genau, dass es für viele Familien am Ende des Monats eng wird. Sicherlich ist es gut, dass Alleinerziehende oder sozial Schwache vom Staat unterstützt werden - mit Wohnungszuschuss oder Energiezuschuss, stellt der ÖVP-Chef klar. Die ÖVP wolle aber auch etwas für all jene Menschen tun, die nicht in diese Kategorie fallen und keinerlei derartige Unterstützung erhalten. "Mit mir gibt es einen Steuerfreibetrag von 7.000 Euro pro Kind. Wir bauen über 30.000 Wohnungen, um vor allem jungen Familien unter die Arme zu greifen. Und wir wollen, dass diese Familien gute Arbeitsplätze haben und dass ihnen mehr Geld bleibt zum Leben, dazu wollen wir eine freiwillige Mitarbeiterbeteiligung am Unternehmensgewinn."

Spindelegger betont, dass es ihm darum geht, den Kindern etwas zu bieten. "Beim Bildungssystem müssen wir auf die richtigen Botschaften setzen. Es geht nicht darum, was auf einer Schule draufsteht, sondern was drinnen unterrichtet wird. Wir müssen in der Volksschule ansetzen. Die Kinder müssen dort Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Dieses Grundgerüst ist die Voraussetzung für jede weitere Bildung. Und daher müssen wir die Lehrer dort unterstützen. Mit uns wird es ein Schulsystem geben, das jedem Kind die beste Ausbildung garantiert. Darum: Schluss mit der Kuschelpädagogik. Denn Talent muss gefördert werden", stellt der ÖVP-Kanzlerkandidat klar. Jeder soll die Möglichkeit haben, sich durch Bildung hinaufzuarbeiten. "Jeder in Österreich soll ein Didi Mateschitz werden können."

Kopfschüttelnd verweist Spindelegger auf die Wiener SPÖ-Stadtschulratspräsidentin, die eine Kindergartenpflicht ab dem ersten Lebensjahr fordert. "Wenn ich von einem Wiener Bürgermeister höre, Wien hat 1,7 Millionen Gehirne, dann haben es manche anscheinend nicht eingeschalten. Denn die Stadtschulratspräsidentin legt jetzt auch noch nach: Nur mehr Zwangstagsschulen in Wien. Und wer eine Halbtagsschule will, der soll seine Kinder gefälligst in die Privatschule schicken. Das ist doch Ostblock mit Reisefreiheit! Dagegen treten wir an! Wir kämpfen für die Freiheit, die Wahlfreiheit. Wir wehren uns gegen die ständige Bevormundung durch den Staat."

Werden Kinder zwangsweise in eine Ganztagsschule gesteckt, bedeutet das über kurz oder lang auch das Ende von Vereinstätigkeiten und Ehrenamtlichkeit. Denn weder für den Sport-, noch für den Musikverein hätten die Kinder nach der Schule Zeit. Auch davor warnt Michael Spindelegger: "Was wäre unser Österreich ohne das zahlreiche Engagement in Vereinen? Ohne die Freiwilligen Feuerwehren, die Sanitäts- und Nachbarschaftsdienste, die zahllosen Jugend- und Seniorenclubs. Es gäbe dieses Land nicht, so wie wir es alle lieben." Diese Institutionen seien schützens- und unterstützenswert und haben in der ÖVP einen starken Partner, stellt Spindelegger klar (Forts.).

