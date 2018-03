ÖVP-Wahlkampfauftakt V - Haslauer: Michael Spindelegger ist der bessere Kanzler - FOTO

Salzburgs Landeshauptmann warnt vor Rot-Grün im Bund - Umfragen haben sich in Salzburg erst drei Wochen vor Wahl gedreht

Wien (OTS) - "Endlich wieder Wahlkampf. Endlich wieder Plakate, TV-Duelle und Hausbesuche", betont Landeshauptmann Wilfried Haslauer vor den rund 2.500 Gästen beim ÖVP-Wahlauftakt in der Messe Wien. "Die ÖVP-Familie kämpft gemeinsam für einen Kanzlerwechsel. Denn Michael Spindelegger steht für die Optimisten, Tatkräftigen, Entdecker und Weltoffenen - aber auch für Menschlichkeit und Nachdenklichkeit. Ich will Michael Spindelegger als Kanzler - denn er ist der bessere Kanzler für Österreich." ****

Wilfried Haslauer hält fest, dass auch in Salzburg die Meinungsumfragen für die ÖVP schlecht ausgesehen haben. "Das ermutigt mich ja direkt, wenn die Umfragen schlecht sind. Denn wir müssen die überzeugen, die für unsere Werte und unser Österreich stehen. Das hat sich auch in Salzburg erst drei Wochen vor der Wahl gedreht. Weil unsere Leute an den Sieg geglaubt haben. Und das schaffen wir auch in Österreich", so der Landeshauptmann. "Ja, wir haben in der ÖVP die kritischsten Funktionäre - aber die hat Michael Spindelegger längst überzeugt. Deshalb gewinnen wir die Nationalratswahl und werden wieder die Nummer eins in Österreich."

Verlorene Stimmen seien jedenfalls Stimmen für die Kleinparteien BZÖ, Neos und Piraten: "Diese Parteien werden nicht in den Nationalrat kommen. Und Stimmen für diese Parteien sind indirekt Stimmen für Rot-Grün - das will ich nicht." In Salzburg gebe es eine "gute Landesregierung mit den Grünen und dem Team Stronach. Aber in Wien stehen die Grünen auf ganz linken Positionen. Rot-Grün auf Bundesebene bringt Eigentums- und Leistungsfeindlichkeit, Zwangskindergarten, Steuererhöhungen und Umverteilung, Besserwisserei und Bevormundung. Das will ich nicht, denn ich will mich in Österreich nicht vom Staat bevormunden lassen", betont der Landeshauptmann.

"Ich sage daher ganz klar: Besser zur Wahl gehen, als nicht hingehen. Und am besten ÖVP wählen", so Wilfried Haslauer, und weiter: "Denn bei dieser Wahl gibt es etwas anderes als Einheitsbrei, es gibt viele Unterschiede: Nicht wer das Gold hat, macht das Gesetz. Und es ist auch nicht in Ordnung, dass einer den Begriff Nächstenliebe zur Ausgrenzung pervertiert. Und dass sich jemand als belämmert bezeichnet, habe ich auch noch nicht erlebt. Der Kanzler kommt wie der ängstliche Administrator des Stillstandes daher. Das sind alles keine Optionen: Ich will einen Bundeskanzler, auf den ich stolz sein kann. Ich will einen Bundeskanzler für Optimisten, für Tatkräftige, für Entdecker und für Weltoffene. Ich will Michael Spindelegger als Bundeskanzler."

