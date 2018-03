Textura® kündigt geplante Folgeemission an

Chicago (ots/PRNewswire) - Textura Corporation gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen Börsenzulassungsantrag bei der Securities and Exchange Commission eingereicht hat, der eine geplante Emission von 4.000.000 Stammaktien vorsieht. Das Emissionsangebot unterliegt den üblichen Markt- und sonstigen Bedingungen.

Das Emissionsangebot wird voraussichtlich 3.000.000 Aktien von bestimmten abgebenden Aktionären sowie weitere 1.000.000 Aktien von Textura selbst umfassen. Darüber hinaus wird den Emissionsbanken voraussichtlich eine Option eingeräumt, derzufolge sie zusätzliche 600.000 Aktien kaufen können, die voraussichtlich von Textura selbst angeboten werden.

Die Nettoerlöse aus diesem geplanten Angebot von Aktien aus dem Bestand von Textura werden zur Wachstumsfinanzierung, als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Aus dem Verkauf von Aktien der abgebenden Aktionäre wird Textura keine Erlöse erhalten.

Credit Suisse Securities (USA) LLC und William Blair & Company, L.L.C. fungieren als gemeinsame Konsortialführer des Angebots, während JMP Securities LLC, Oppenheimer & Co. und Barrington Research als Co-Manager auftreten.

Das Angebot dieser Wertpapiere wird ausschließlich in Form eines Emissionsprospekts erfolgen. Eine Kopie des Prospekts ist über Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York 10010 sowie telefonisch unter der Rufnummer 1-800-221-1037 und per E-Mail an newyork.prospectus @ credit-suisse.com bzw. über William Blair & Company, L.L.C., 222 W. Adams St., Chicago, IL 60606 sowie per E-Mail an prospectus @ williamblair.com und telefonisch unter der Rufnummer 1-800-621-0687 erhältlich.

Der Zulassungsantrag bezüglich dieser Stammaktien des Unternehmens wurde der Securities and Exchange Commission vorgelegt, ist aber noch nicht rechtskräftig. Die Stammaktien dürfen nicht verkauft werden, bevor der Zulassungsantrag rechtskräftig ist. Gleiches trifft auf die Annahme von Kaufangeboten zu. Die vorliegende Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar. Auch dürfen diese Wertpapiere weder innerhalb eines Staates bzw. Rechtsgebietes verkauft werden, in dem ein derartiges Angebot, eine derartige Aufforderung bzw. ein derartiger Verkauf ohne vorherige Zulassung bzw. Genehmigung entsprechend den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Staates bzw. Rechtsgebiets unzulässig wäre.

Informationen zu Texturade.newsaktuell. mb.nitf.xml.Br@384fa6abTextura ist ein führender Anbieter von Kooperations- und Produktivitätstools für die Bauindustrie. Unsere Lösungen unterstützen alle Fachkräfte der Baubranche in jeder Projektphase - vom Projektbeginn über die Kostenkalkulation bis zur Konzeption und Präqualifikation, beim Umgang mit Projektausschreibungen, der Abgabe von Angeboten sowie bei LEED®-Management und Bezahlung. www.texturacorp.com

Investorenkontakt:de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@7547416eJillian Sheehan Textura Corporation, EVP & CFO +1-847-235-8440 oder ir @ texturacorp.com +1-847-457-6553

Web site: http://www.texturacorp.com/