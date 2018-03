AVISO: "Kritische Diagnosen. Krankenberichte zum Gesundheitssystem" mit Kurt Grünewald, Morgen, 18.30 Uhr, Baden

Grüne Bildungswerkstatt und Grüne Niederösterreich laden zu Buchpräsentation

St. Pölten (OTS) - Gesundheit geht uns alle an. Fachleute aus verschiedenen Bereichen, von der Pädiatrie bis zur Geriatrie, legen die Finger auf die wunden Stellen des österreichischen Gesundheitssystems. Zu lesen in "Kritische Diagnosen. Krankenberichte zum Gesundheitssystem" von Kurt Grünewald, Gesundheitssprecher der Grünen.

Präsentiert wird das Buch morgen, Mittwoch 11. September 2013, um 18.30 im Seminarraum des Badenerhofs in Baden bei Wien.

Im Anschluss Diskussion mit AutorInnen

Termin: Mittwoch, 11. September, 2013, 18.30 Uhr

Ort: Seminarraum im Badenerhof, Pelzgasse 30, 2500 Baden Teilnehmerinnen:

Kurt Grünewald, Gesundheitssprecher der Grünen, Herausgeber und Autor Eva Mückstein, Autorin und NR-Kandidatin der Grünen NÖ

Helga Krismer, Landtagsabgeordnete und Vizebürgermeisterin in Baden

