Darabos/Cap zu Plakatfinanzierung: "Wir sind zu 100 Prozent für Transparenz"

SPÖ hat rechtlich völlig korrekt gehandelt - Für rasche Klärung durch Unabhängigen Parteientransparenzsenat

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ geht bei der Diskussion um die Plakatfinanzierung zur Nationalratswahl in die Offensive: "Wir sind zu 100 Prozent für Transparenz", unterstrichen SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos und SPÖ-Klubobmann Josef Cap heute, Dienstag, in einer gemeinsamen Pressekonferenz zum Thema. Beide stellen klar, dass die SPÖ rechtlich korrekt gehandelt hat. "Das Thema ist uns allerdings sehr wichtig, und wir wollen jeglichen Anschein einer unkorrekten Handlung vermeiden. Deshalb gehen wir offen auf den Unabhängigen Parteientransparenzsenat zu mit dem Ersuchen, die Angelegenheit rasch zu klären", so Darabos. Das sei im Interesse aller Parteien. Bis zur Klärung werde die SPÖ die Kosten für die Wahlplakate übernehmen, stellte Darabos klar. Cap und Darabos forderten alle Parlamentsparteien auf, es der SPÖ gleichzutun und in Sachen Wahlkampffinanzierung "ebenfalls für Transparenz zu sorgen." ****

"Wir haben uns für das Parteienfinanzierungsgesetz, so wie es jetzt existiert, stark gemacht und sind froh, dass es das jetzt gibt", unterstrich Darabos. Man sei absolut sicher, korrekt und im Sinne des Gesetzes gehandelt zu haben. "Wir haben das im Vorfeld ausführlich geprüft. Aber wir betreten hier auch juristisches Neuland", gab Klubvorsitzender Cap zu bedenken. Es sei Aufgabe des Klubs, zu allen Zeiten politische Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, "ob Wahlkampf oder nicht", stellte Cap klar. Von einer raschen Klärung der Rechtslage würden jedoch nicht zuletzt für künftige Wahlkämpfe auch alle anderen Parteien profitieren, so Cap.

Bis zur Klärung durch den Unabhängigen Parteientransparenzsenat werde die SPÖ die vollen Kosten für die Plakate in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro übernehmen. Eine Gefahr, damit die erlaubte Obergrenze von sieben Mio. Euro für Wahlkampfkosten zu überschreiten, besteht nicht. "Die Kosten für die Plakate sind darin bereits einkalkuliert", sagte Darabos.

Mit der Angabe des Impressums auf den Wahlplakaten habe die SPÖ für Transparenz gesorgt und damit auch klar gemacht, dass sie nichts zu verbergen habe, betonte Cap. Das könnten nicht alle Parteien von sich behaupten, so Darabos in Richtung FPÖ und Grüne: "Ich finde es verwunderlich, dass gerade die Grünen diese Diskussion losgetreten haben. Sie selbst finanzieren ihre Homepage und offensichtlich auch ihre Öffentlichkeitsarbeit über ihren Klub und haben selbst gar kein Impressum auf ihren Plakaten angegeben." Auch bei der FPÖ sei die Trennung zwischen Bundespartei und Klub nicht immer offen nachvollziehbar. Auch einige Plakate der ÖVP würden kein Impressum ausweisen. Darabos verlangt auch hier eine Offenlegung, wer diese Plakate finanziert. (Schluss) sc/ps

