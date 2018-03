ÖVP-Wahlauftakt III: Von Volkstümlich bis Modern - Hohes Künstleraufgebot beim ÖVP-Wahlkampfauftakt - FOTO

Buntes künstlerisches Programm sorgt für stimmigen Rahmen in der Messe Wien

Wien (OTS) - Ein umfassendes Rahmenprogramm erwartet die Gäste des ÖVP-Wahlauftakts in der Messe Wien. Zur Begrüßung gibt die Blasmusikkapelle Vitis einige volkstümliche Klänge zum Besten. Die Waldviertler Kapelle unter der Leitung von Kapellmeister Manfred Kreutzer feiert heuer ihr 65-jähriges Bestehen. Danach sorgt die Wiener Combo "Egon 7" mit Eigeninterpretationen alter Klassiker für Stimmung. Die Musiker führen die Gäste des ÖVP-Sommerfestes durch den Abend. Weiter geht es mit Einlagen des "Drumatical Theatre", die bereits bei der Österreich-Rede im Frühjahr eine eindrucksvolle Show darboten. Danach heizt Star-Geigerin Celine Roschek mit schwungvollen Violinenklängen die Stimmung an. Für die Vorarlbergerin ist es übrigens nicht der erste Auftritt bei einer ÖVP-Veranstaltung. Sie rundete im vergangenen Herbst die Wirtschafts-Rede von Michael Spindelegger musikalisch ab. Im Anschluss an die Rede von ÖVP-Kanzlerkandidat Michael Spindelegger tritt Saxophonist TomX auf (Forts.). ****

