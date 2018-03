Grüne: SPÖ versucht sich bei Plakataffäre aus Verantwortung zu stehlen

Wallner: Darabos muss umgehend volle SPÖ-Wahlkampfkosten offenlegen

Wien (OTS) - "Die SPÖ rudert in Sachen Plakat-Affäre panisch zurück und stolpert dabei von einem Fettnapf in den nächsten. Darabos will sich offenbar aus der Verantwortung stehlen", sagt der Grüne Bundesgeschäftsführer Stefan Wallner zu den Aussagen von SPÖ-Wahlkampfleiter Darabos und SPÖ-Klubobmann Cap heute Nachmittag.

Die Ankündigung von SPÖ-Wahlkampfmanager Darabos, Kosten in der Höhe von 1,5 Millionen Euro seitens der Partei jetzt an den SPÖ-Parlamentsklub zurückzuzahlen, während der Parteien-Transparenz-Senat die Causa prüft ist de-facto ein Schuldeinbekenntnis. Andererseits sind Darabos und Cap aber weiterhin der Auffassung, rechtlich korrekt gehandelt zu haben. Das passt nicht zusammen. Die Gesetzeslage - Stichwort Parteiengesetz - ist eindeutig und bietet hier keinen Interpretationsspielraum: Politischen Parteien ist es gem. § 6 Abs.6 ParteienG untersagt, von parlamentarischen Klubs im Sinne des Klubfinanzierungsgesetzes Spenden anzunehmen. Der Rechnungshof sieht darin eine "unzulässige Spende" nach dem Parteiengesetz, sofern "der Klub dieses Plakat ohne Gegenleistung 'finanziert'" hat. "Ein personeller oder inhaltlicher Bezug zu parlamentarischer Arbeit des Klubs ist aufgrund des Plakatinhalts nicht erkennbar", hat der Rechnungshof heute unmissverständlich festgestellt.

Offenbar hofft Darabos, mit dem heutigen Manöver der SPÖ eine Strafe in Millionenhöhe zu ersparen. Das Zurückbezahlen der Kosten für die Plakate seitens der Partei an den SPÖ-Parlamentsklub ist aber rechtlich der falsche Weg. Laut Parteiengesetz müsste die SPÖ das Geld jetzt nicht an den SPÖ-Parlamentsklub, sondern an den Rechnungshof überweisen. Das hat heute auch der Rechnungshof bereits klargestellt. Die Spende müsste an den Rechnungshof weitergeleitet werden und von diesem auf einem eigenen Konto verwahrt werden, um in Folge an "mildtätige oder wissenschaftliche Einrichtungen" weitergeleitet zu werden. Über weitere Strafen entscheidet dann der Parteien-Transparenz-Senat.

Auch in Sachen Transparenz hat die SPÖ akuten Nachholbedarf. Bis heute hat die SPÖ ihre Wahlkampfkosten nicht veröffentlicht. Im Gegensatz zu den Grünen, die ihre Wahlkampfkosten als einzige Partei umfassend und zeitaktuell im Internet offenlegen (siehe:

http://www.gruene.at/2013-start/transparenz/wahlkampfkostenuebersicht-2013.pdf).

Die heute von Darabos angegeben Kosten für die SPÖ-Plakate von 1,5 Mio. Euro sind zudem wenig glaubwürdig. Branchenkenner schätzen den Wert der SPÖ-Wahlplakatkampagne deutlich höher. "Die SPÖ wäre gut beraten, umgehend alle Wahlkampfkosten offen zu legen. Ansonsten verliert sie auch noch den Rest ihrer Glaubwürdigkeit", sagt Wallner.

Originell ist übrigens die Forderung von Darabos, der Parteien-Transparenz-Senat solle die Finanzierung der Grünen Homepage prüfen. Fakt ist: der Parteien-Transparenz-Senat hat die Homepage-Finanzierung bei den Grünen bereits geprüft und im Mai 2013 festgestellt, dass die Grünen vollkommen korrekt vorgegangen sind.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen

Tel.: +43-1-2363998-210

bundesbuero @ gruene.at