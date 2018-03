Online-Glücksspiel: EU-Parlament stärkt Mitgliedsstaaten beim Kampf gegen das illegale Glücksspiel und beim Schutz der Konsumenten

Casinos Austria Vorstand und Board Mitglied der Europäischen Casino Association, Dietmar Hoscher begrüßt richtungsweisenden Beschluss.

Straßburg (OTS) - Heute hat das Europäische Parlament (EP) einen Bericht (Fox-Bericht) über das Online-Glücksspiel im EU-Binnenmarkt angenommen. Darin tritt das EP zum wiederholten Male gegen Versuche das Glücksspiel zu liberalisieren auf und bestätigt die besondere Sensibilität dieses Bereiches. Glücksspiel ist eine besondere wirtschaftliche Tätigkeit. Die Regulierungen sollen daher gemäß dem Subsidiaritätsprinzip am besten den nationalstaatlichen Gremien überlassen werden. Das EP unterstützt auch den Ansatz der Europäischen Kommission, keine eigene Gesetzgebung für diesen Bereich vorzuschlagen, dafür aber den Austausch der nationalen Behörden zu fördern. Damit ist politisch im Wesentlichen die nationale Souveränität bei der Regelung des Glücksspiels geklärt.

Der ursprüngliche Bericht des englischen Berichterstatters Ashley Fox zielte auf eine Liberalisierung ab, wurde aber von der Mehrheit des Parlaments stark verändert. "Auch unsere Erfahrung zeigt" so Casinos Austria Vorstand Dietmar Hoscher "dass nationale Regulierung die Konsumenten am besten schützen kann." Mit einer Liberalisierung würden Betreiber ihren Sitz in Steueroasen verlegen und dem Staat Millionen an Steuergeldern entgehen."

Das EP bringt in dem Bericht auch neue Ideen auf: So werden schwarze und weiße Listen, sowie das Instrument des "Payment blocking" zur wirkungsvollen Bekämpfung illegaler Angebote vorgeschlagen. Die Europäische Kommission muss nun diese Vorschläge in ihre zukünftigen Aktivitäten aufnehmen. Das nächste Thema steht jedenfalls schon vor der Türe. Das EP möchte noch vor Ende der Legislaturperiode nächsten Mai eine neue Geldwäscherichtlinie beschließen.

