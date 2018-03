AVISO: Einladung zum Bundeslandtag mit Maria Fekter in Oberösterreich

Finanzministerin am Mittwoch, 11. September, im Gespräch mit Unternehmern und Mitarbeitern in Oberösterreich - Betriebsbesuche und Pressegespräch

Linz, 10. September 2013 (ÖVP-PD) Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen recht herzlich zum Besuch von Finanzministerin Maria Fekter in Oberösterreich ein. Fekter besucht am Mittwoch, gemeinsam mit regionalen ÖVP-Nationalratskandidaten zahlreiche Betriebe und deren Mitarbeiter, um sich über deren Anliegen und Probleme zu informieren und spricht mit Vertretern der lokalen Presse am Pressemittagstisch in Steyr. ****

Das Programm von Finanzministerin Fekter am 11. September:

Verteilaktion am Steyrer Stadtplatz

Zeit: 11:30 Uhr

Ort: 4400 Steyr

Pressemittagstisch im GH Schwechaterhof

Zeit: 12:30 Uhr

Ort: Leopold-Werndl-Straße 1, 4400 Steyr

Besuch der Steyrtalapotheke

Zeit: 13:45 Uhr

Ort: Josef-Teufel-Platz 1, 4523 Neuzeug

Betriebsbesuch WEBA – Werkzeug GmbG

Zeit: 15:00 Uhr

Ort: Weba-Straße 2, 4407 Dietach

