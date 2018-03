Blecha: Die Katze lässt das Mausen nicht, die ÖVP das verunsichern nicht!

ÖVP-Spindelegger forderte Nullrunden und früheres Frauenpensionsalter, ÖVP-Schützenhöfer arbeiten bis 67, ÖVP-Kurz 7 Prozent Abschläge

Wien (OTS/SK) - Karl Blecha, Präsident des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) wies heute bei Pensionistenkundgebungen in Judenburg und im Vorfeld des heutigen ÖVP-Wahlauftaktes darauf hin, was die ÖVP in der letzten Zeit alles bei den Pensionen schon forderte: "ÖVP-Obmann Spindelegger wollte im Vorjahr den Pensionisten eine Nullrunde verordnen, heuer wollte er vorzeitig das Frauenpensionsalter anheben. Der steirische ÖVP-Obmann Schützenhöfer forderte die Anhebung des Regelpensionsalters auf 67 Jahre und der Obmann der Jungen ÖVP, Kurz, will, dass die Abschläge von 4,2 auf 7 Prozent pro Jahr erhöht und die Pension damit dramatisch lebenslang gekürzt wird. Das ist das, was die ÖVP bei den Pensionen will, darüber muss man sich bei der Wahl klar sein." ****

"Diese Pensionspolitik der ÖVP kann durch eine Stimme für Bundeskanzler Werner Faymann und die SPÖ verhindert werden", so Blecha weiter. "Denn Bundeskanzler Werner Faymann hat die Wertsicherung der Pensionen in seinem Wahlprogramm, er hat Nullrunden abgewehrt, der Bundeskanzler hat einem Vorziehen der Angleichung des Frauenpensionsalters eine klare Absage erteilt, für ihn kommt eine Anhebung des Regelpensionsalters auf 67 nicht in Frage", erklärte Blecha.

Gemeinsam mit dem obersteirischen SPÖ-Nationalratskandidat Wolfgang Moitzi sprach sich Blecha gegen diese Verunsicherungspolitik der ÖVP aus. Denn: "Wer einmal - wie VP-Spindelegger - Pensionsnullrunden gefordert hat, der wird es wieder tun. Wer einmal - wie VP-Schützenhöfer - eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters auf 67 gefordert hat, der wird es wieder tun. Wer einmal - wie VP-Kurz - noch höhere Abschläge für jene Menschen gefordert hat, die vorzeitig in Frühpension gedrängt wurden, der wird es wieder tun." Blecha abschließend: "Die Katze lässt das Mausen nicht, die ÖVP das verunsichern nicht!" (Schluss) up/mp

