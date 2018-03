AVISO: Bundesländertag von Reinhold Mitterlehner in Niederösterreich und Oberösterreich

Wirtschaftsminister Mitterlehner besucht am Mittwoch in Krems die Firmen Brantner und Stiefler - Präsentation der Strom-Boje in der Wachau - Abends Wahlauftakt der OÖVP

Wien, 10. September 2013 (ÖVP-PD) Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen recht herzlich zum Besuch von Bundesparteiobmann-Stellvertreter Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner in Niederösterreich und Oberösterreich ein. Mitterlehner besucht morgen, Mittwoch, die Kremser Unternehmen Brandner und Stiefler und wird am Nachmittag an der Pressepräsentation der Strom-Boje 3 in der Wachau teilnehmen, die als grüne Technologie zu einem Exportschlager werden könnte. Am Abend spricht Mitterlehner beim Wahlauftakt der OÖVP im Gasthaus Danzer in Aspach. ****

Das medienöffentliche Programm von BM Mitterlehner am 11. September:

Betriebsbesuch bei der Brantner Gruppe

ZEIT: 9.00 Uhr

ORT: Brennaustraße 10, 3500 Krems

Betriebsbesuch bei der Firma Stiefler

ZEIT: 10.15 Uhr

ORT: Hafenstraße 66, 3500 Krems

Pressepräsentation der Strom-Boje 3

ZEIT: 13.45 Uhr

ORT: Treffpunkt Parkplatz Weingut Jamek

Abschluss des Tages beim Wahlauftakt der OÖVP

ZEIT: 19:30 Uhr

ORT: Gasthaus Danzer, Pimberger Str. 1, 5252 Aspach

