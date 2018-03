ISN erreicht Meilenstein von 50.000 Mitgliedern

(PRN) - - Branchenführende Datenbank ISNetworld unterstützt globale Kundenbasis

Dallas (ots/PRNewswire) - ISN hat heute das erreichen eines neuen Meilensteins in der Mitgliederentwicklung bekannt gegeben: 320 Kunden und 50.000 Auftragnehmer sind Mitglieder von ISNetworld, der branchenführenden Datenbank zur Verwaltung von Auftragnehmern. Die Mitglieder sind über 75 Länder verteilt und repräsentieren allein im letzten Jahr fast 11 Milliarden Arbeitsstunden von Auftragnehmern.

"Wir sind mit unseren Kunden permanent in Kontakt um die ständig wechlsenden Herausforderungen schnell zu bewältigen. Durch gemeinsame Anstrengungen zur Ausweitung und Verbesserung unserer Funktionalität konnten wir starke, einträgliche Beziehungen mit unseren Mitgliedern aufbauen", sagte Brian Callahan, leitender Vizepräsident bei ISN. "Wir sind stolz, unseren hohen Servicestandard für unsere vorhandene Kundenbasis beizubehalten und uns gleichzeitig in neue Branchen und Regionen auszudehnen."

Die Energieindustrie, in der die Firma im Jahre 2001 ihre ersten Kunden gewann, hat weiterhin erheblichen Anteil an der Kundenbasis. Heute ist ISN jedoch in vielen Branchen präsent und hat ihre Tätigkeit auf Managementdienste für große Subunternehmer ausgedehnt.

"Das fortgesetzte Wachstum von ISN beruht auf den guten Beziehungen, die mit Hilfe von ISNetworld zwischen unseren Auftragnehmern und ihren Auftraggebern entstehen", sagte Joseph Eastin, Präsident von ISN. "Unser Team sieht seine Verpflichtung im Erfolg unserer Mitglieder in allen Branchen und Regionen rund um die Welt."

Die Firmenzentrale von ISN ist in Dallas, Texas, Niederlassungen befinden sich in Calgary, Sydney, London, Los Angeles und New York.

Informationen zu ISN de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@279efccaISN ist Anbieter der Online-Datenbank ISNetworld zur Verwaltung von Auftragnehmern, die für die interne und behördlich verlangte Datenerfassung unter Einhaltung aller Vorschriften konzipiert ist. ISN sammelt Daten zu Gesundheitsschutz und Sicherheit, Auftragsvergabe, Qualität und behördlichen Vorschriften für über 50.000 Auftragnehmer und 320 Kunden. Fachexperten von ISN überprüfen und bestätigen diese Daten auf Genauigkeit, Relevanz und Aktualität. Die Verbindung von Auftraggebern mit zuverlässigen und leistungsfähigen Auftragnehmern und Zulieferern rund um den Globus lässt ISN zum integralen Bestandteil der Managementsysteme von Unternehmen werden. Nähere Informationen finden Sie unter www.isn.com.

