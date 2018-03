WirtschaftsBlatt Steiermark: AHT will wieder an die Börse

Der Kühlgerätespezialist hält auch mit neuem Eigentümer an Börseplänen fest

Wien (OTS) - Wie das WirtschaftsBlatt Regional diesen Mittwoch in seiner Steiermark-Ausgabe berichtet, will der steirische Kühlgerätespezialist AHT in fünf bis sechs Jahren wieder an die Wiener Börse gehen. Von 1998 bis 2003 war das Unternehmen bereits börsenotiert.

"Ich möchte AHT an die Börse bringen. Dann können wir nicht, wie es auch in den letzten Monaten der Fall war, weiterhin von größeren Mitbewerbern, die uns übernehmen möchten, angegriffen werden", sagt AHT-CEO Hans Aare Joergensen.

Den neuen Eigentümer Bridgepoint, der AHT mit Anfang des Monats um 585 Millionen Euro übernommen hatte, bezeichnet Joergensen als "Wunschpartner".

